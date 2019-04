15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerine ait kayıtlara ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşları yapan darbeci pilotlar Ahmet Özdemir ve Ceyhan Karakurt’un içerisinde bulunduğu uçaktan elde edilen an be an DVR kayıtlarındaki ihanet şöyle: 15 Temmuz’da Diyarbakır’dan 6 uçak 21.50’de motor çalıştırmış durumdaydı. Uçaklar, 22.08’den itibaren rule çıkışlarına başladı. 182. Filo’ya ait Atmaca kolundan iki uçak, 180. Filo’nun Pars kolundan dört uçağın hedefi Ankara’ydı. 2 uçak Polis Özel Harekat’a, 4’ü Akıncı Üssü’ne gidecekti.





Faaliyet erken başladı

Darbeden haberi olmadığını iddia eden pilotların, Ankara’da yaşananları bildikleri telsiz kayıtlarına yansıdı. ‘Atmaca 1’ daha pist başına girmeden saat 22.21’de telsizden diğer uçaklara şu bilgiyi veriyordu: “Şu an faaliyet başladı. Muhtemelen erken başlamışlar. Telefon temasında bize verilen talimat iki uçak Gölbaşı Polis Özel Harekat üzeri olduğu söylendi. Akıncı kolları havadaymış. 4 uçağın da Akıncı’ya gitmesini istiyorlar.”

Durdurmaya çalışacaklar senaryosu

Uçaklar 22.23’te kalkış için piste girdi. Yarım saati aşkın süren kalkış hazırlıklarında hiçbir engellemeyle karşılaşmayan darbeci pilotların aralarındaki konuşmalarda, “Muhtemel, kalkışlarımızı durdurmaya çalışacaklar” uyarısı dikkat çekti. Bu uyarıdan sadece birkaç dakika sonra da dönemin Diyarbakır Harekat Komutanı Edip Akgülay, ‘Panter 2’ çağrı koduyla “ABORT (kalkışı iptal edin) Benden habersiz kimse kalkmasın” diye bağırdı Akgülay’ın diğer uçakların kalkışını engellemek amacıyla pistin ışıklarını kapatması için emir vermek yerine sadece telsizden darbeci pilotlara “geç gelen” bir uyarı yapması dikkat çekti.

Hava Kuvvetleri komutanı emri 22.36’da

Saat 22.32, 22.33 ve 22.36’da Diyarbakır Kule’den uçakların geri dönmesi için uyarı yapıldı. Bu ana kadar harekat komutanı emirleri iletilirken, saat 22.36’da Diyarbakır Kule üzerinden yapılanda ise “Hava Kuvvetleri Komutanı emri, kontrol sahasına dönün” denildi. G.Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan Yavuz Radarından, uçakların emre itaatsizlik ederek kontrol sahası dışına çıktığını görmesine rağmen başkaca hiçbir uyarı yapılmadığı ve uçakların seyrini kolaylaştırıldığı dikkat çekti.

‘Volkan 01’de semih terzi mi var?

Yavuz Radarından yapılan uyarılar esnasında darbeci uçakların telsiz kayıtlarına ‘Volkan 01’ çağrı koduyla konuşmalar yansıdı. Saat 22.32’de Yavuz Radarı’nı anons eden ‘Volkan 01’, Diyarbakır’a iniş için temasta bulundu. Bu saatler Silopi’den kalkış yapan Semih Terzi’nin helikopterinin Diyarbakır hava sahasına girdiği saatlere denk geliyor.

Hiç aceleleri yoktu

Motor çalıştırdıktan 1 saat sonra 22.51’de Akıncı’ya 218 mil uzaklıktaki darbeci uçakların, sadece 300 knot gibi F-16’lar için hızlı denilemeyecek bir süratle seyir etmeleri dikkat çekti. Bu da darbeci pilotların, kimseden korkuları ve aceleleri olmadığını ortaya koydu.

Bütün bilgilerini kapattılar

Ankara’ya 200 mil kala saat 22.51’de telsiz kayıtlarına Ankara’daki darbeci uçakların konuşmaları da girdi. Bu sırada Ankara üzerinden uçan ‘Aslan’ kolunun ‘Dost-Düşman Tanıma Sistemi’ni kapatmalarına ilişkin konuşmaları da kayıtlara yansıdı. Böyle yaparak havadaki uçaklar yer radarlarına karşı görünmez hale getirildi.

Havada Whatsapp trafiği

Darbeci pilotların Ankara’daki kalkışmaya ilişkin haberleri havadayken bile takip ettiği, WhatsApp mesajlarını birbirlerine okudukları telsiz kayıtlarına yansıdı. Saat 23.05’te Atmaca kolundan bir pilot “Biz kalkmadan önce Ankara üzerinde uçaklar alçaktan uçuyor. ‘Bir problem mi var?’ diye yazan arkadaşlar olmuş” diyor. Pilotlar daha sonra Ankara’ya 118 mil mesafe kala WhatsApp’tan öğrenilen “Hocam kalkmadan önce gelen bilgi. Köprüler jandarma tarafından kapatılmış” bilgisi paylaşılıyor.

“Çelik 1” uyarısı

Saat 23.07’de Yıldız radarına Akıncı Üssü’ne dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı götüren helikopteri Yıldız radarının “Çelik -1”olarak kodladığı duyuldu. Ancak helikopter pilotu radar çağrılarına hiçbir yanıt vermedi.

Havada darbe trafiği

Havada, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ‘Tosun’ telsiz kodlu GÖREN uçağı (Vurulacak noktaların koordinatlarının belirlenmesi amacıyla havalanan ‘havadan komuta uçağı’), ‘Asena 1’ kodlu tanker uçağı ile ‘Cenah 5’ kodlu İKU (İnsanlı Keşif Uçağı) bulunduğu telsiz kayıtlarından anlaşıldı.

Darbenin merkezinden talimat sordular

Diyarbakır’dan havalanan darbeci uçaklar, Ankara’ya yaklaşık 72 mil mesafe kala darbenin yönetim merkezi Akıncı ile saat 23.15’te ilk temasını gerçekleştirdi. “Pars” koduyla yapılan çağrıyla Akıncı’ya, koordinat bilgisi verildikten sonra “Herhangi bir talimat var mıdır?” diye ısrarla sordukları duyuluyor.

Talimatı darbeci albaydan alacaklardı

Pars kolunun, Akıncı’dan talimat gelmeyince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda çalışmasına rağmen 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde bulunan eski albay Ali Durmuş’u sorması dikkat çekti. Cuntacı Ali Durmuş, daha önce darbeci uçakların geldiği Diyarbakır 182. Filo’nun komutanı olarak görev yapmıştı. Akıncı’dan beklenen talimat gelmeyince darbeci pilotlar, eski Diyarbakır Üs Komutanı Deniz Kartepe’ye ulaşmaya çalıştı.

Düşman toprakları gibi

Telsiz konuşmalarına uçakların ışıklarının kapalı olduğu bilgisi de yansıdı. Savaş uçakları ışıkları kapalı bir şekildeki uçuşlarını düşman topraklarında yaptıkları biliniyor.

6 uçak yüklü, talimat bekliyoruz

Ankara semalarında uçuşa devam eden darbeci uçaklar, Akıncı’dan, “Şu an 6 uçak, 6 yüklü. 2 uçak güneyde 145’te bekliyoruz. Diğer 4 uçağı inişe gönderiyoruz. Mutabık mıyız? Harekat tarzımız hakkında bilginiz var mı?” diyor. Diyarbakır’dan gelen 2 uçak iki bin librelik ikişer adet MAK 84 bombasıyla, 4 uçak ise altışar adet 500 librelik MAK 82 bombasıyla yüklüydü.

Özel harekatın vurulma anı

Hedef tahsisi için frekans değiştirdiklerinde ise telsize Polis Özel Harekatı’nın vurulma anına ilişkin konuşmalar da girdi. Darbeci general Akın Öztürk’ün damadı Hakan Karakuş’un komutanı olduğu 141. Filo’dan Ahmet Tosun, Aslan 1 çağrı kodunu kullanan Mustafa Azimetli’ye 23.25’te “Vurduğunuz hedefler hangileri?” sorusunu soruyor. Azimetli, Ankara semalarında talimat bekleyen Atmaca ve Pars’ları “Allah yardımcınız olsun” sözleriyle ise selamlıyor.

"Dönün emrine kulak asmayın"

141. Filo adına anonsları yapan Ahmet Tosun, BHHM’nin ‘görev yerlerinize dönün’ talimatını ileten Yıldız Radarının bu talimatına ilişkin saat 23.28’de havadaki darbeci uçaklara yönelik, “Havadaki kolların dikkatine filo konuşuyor. Yıldızın RTB ikazına kulak asmayın” demesi dikkat çekti.

6 uçak ‘sniper’lı

Diyarbakır’dan gelen uçaklar Ankara’da hedef vurmak üzere Sniper (hedefleme podu)takılı halde ve tam yüklü geldi. Saat 23.28’de bir kez daha talimat soran Pars kolu, “Pars ve Atmacalar toplam 6 uçak yüklü Sniper’lı” bilgisini geçince, 141. Filo’nun, koordinat bildiren Pars ve Atmaca kollarına, “Bingoya (yakıt bitene kadar) kadar beklemeye devam edin” talimatı verdiği duyuldu.

Hedefleme podlu alçak uçuş

23.31’de 141. Filo’dan Atmaca’ya koordinat verilerek, 4 bin feetten alçak geçiş ve doğu-batı patern kurma (hedef etrafında dönme) talimatı verildi. Akıncı’nın talimatlarının ardından 2 uçak hedefi girerek alçak uçuşa geçti. Uçakların, her türlü vuruş talimatına karşı hazırlık olmak üzere hedefleme podlarını açtıkları görüldü.

Maksimum süratle geçin

Uçaklar talimat verildikten 6 dakika sonra alçak geçişi başlattı ve yakıtları bitene kadar 4 bin feette (deniz seviyesinden) halkta korku yaratmak için paterne devam ettiler. Uçaktan 2 bin feet altında gelen “Altitude” (alçak irtifa) uyarıları duyuldu. Ankara’da hava sahası hayli hareketli olduğu bu saatlerde pilotların, “Gece görüş gözlüğü takalım” gibi sözleri emniyet ihtiyacına işaret etti. Diyarbakır’dan gelen 6 uçak, saat 23.53’te ‘bingo’ alarmı verdi. Akıncı’ya iniş öncesi Ankara üzerinden “Yüksek süratte alçak geçiş” talimatı verildi.

Atış serbest

Darbeci uçakların alçak uçuş yaptıkları sırada Polis Özel Harekatı vuran Aslan kolunun keşif ve ikinci saldırı hazırlıkları telsize yansıdı. 23.52’de Aslan 3 çağrı kodlu darbeci pilot, Özel Harekata ilişkin 141. Filo’ya “Nizamiyede sivil araç birikmesi ve şahıslar mevcut” bilgisini aktardığı duyuldu. Filodan, “Atış serbest” diyerek, bombalama talimatı verildi.

(Yeni Şafak)