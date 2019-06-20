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Darbe girişiminin beyin takımına 141 kez ağırlaştırılmış hapis

15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de yargılandığı çatı davasında Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:51
Darbe girişiminin beyin takımına 141 kez ağırlaştırılmış hapis

15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de yargılandığı çatı davasında Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davası karar duruşmasında sanıklara verilen ceza belli oldu. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı. 224 sanıklı davada darbenin beyin takımı eski Korgeneral İlhan Talu, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Mehmet Partigöç, Tuğamiral Sinen Süer ve albaylardan Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Ramazan Gözel, karargahta darbeyi yöneten isimler olmuştu.


Yargılama sonucunda eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi nedeniyle 139’ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbette mahkum edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından duruşma sonrası açıklama


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Yutta Sulh Konseyi üyelerinin ağırlıklı olarak yargılandığı Genelkurmay Karargahı’nda darbe girişimine iştirak eden sanıkların da bulunduğu, kamuoyunda Genelkurmay çatı davası olarak bilinen dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. Kararda özellikle Yurtta Sulh Konseyi üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve değişik oranlarda süreli hapis cezalarına hükmedilmiştir. Onların dışındaki sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, müebbet hapis cezaları ve süreli hapis cezalarına hükmedilmiştir. Bir kısım sanıklar hakkında da beraat kararı verilmiştir” dedi.



“Bütün sanıklar Türk mahkemelerinde hesap verecek”


Aydın, sanıkların engelleme çabaları ve yargılamanın son safhasında mahkeme yetine yöneltilen tehditler olduğunu belirterek, “Mahkemenin makul yargılama süresi içinde ve adil yargılama ilkelerine uygun olarak yargılamayı sonuçlandırması en az verilen mahkumiyet kararları kadar bizim için önemlidir. Haklarında karar verilen önemli eylemlere imza atan sanıklar bulunmaktadır. Ancak bu sanıkların dışında darbe girişiminin esas failleri Fettullah Gülen ve bir kısım önemli sanıklar yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Bugün darbe girişimine iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan örgüt mensubu bulunmak üzere bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Darbe davalarının yerel mahkeme aşamaları sonuçlandı. Biz de büyük bir titizlikle takip ettik. Bundan sonra istinafve temyiz aşamaları da bulunmaktadır. Bu aşamalar da kısa bir sürede sonuçlanır ve bu davalar kesin bir şekilde karara bağlanır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:51
  1. doğa

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