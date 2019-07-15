Darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Sakarya’da düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 bin kişiye yemek dağıtıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Sakarya’da düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 bin kişiye yemek dağıtıldı.

FETÖ’nün başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında öğle namazı sonrası Yeni Cami’nde yaklaşık 5 bin vatandaşa pilav ikramı yapıldı. Gerçekleşen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu katıldı.

Öğle namazı sonrasında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in pilav dağıtımıyla başlayan programda yaklaşık 5 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

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