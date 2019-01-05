"Darbe girişimine ilişkin 241 dava sonuçlandı"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Darbe yargılamalarında toplam dava sayısı 289, bunların 241'i sonuçlandı, diğerleri de devam ediyor." dedi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yargıda 2018'de yapılanları, 2019 hedeflerini anlatan Gül, Sakarya ve Konya'da açılan bölge adliye mahkemeleriyle istinaf mahkemesi sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Gül, hakim ve savcı sayısının 19 bin 429 olduğunu, darbe girişiminden önce bu sayının 14 bin 785 olduğunu belirtti.

İhraç edilen hakim ve savcı sayısının 3 bin 908 olduğunu aktaran Bakan Gül, "FETÖ'den tutuklu ve hükümlü sayısı 31 bin 88 kişi" diyerek son bilgileri paylaştı.





- "241 dava sonuçlandı"

FETÖ davaları hakkında da bilgi veren Gül, "Darbe yargılamalarında toplam dava sayısı 289, bunların 241'i sonuçlandı, diğerleri de devam ediyor." dedi.

Bir gazetecinin süresiz nafakayla ilgili sorusu üzerine Gül, yeni düzenlemelerin yeni mağduriyetler oluşturmaması gerektiğine işaret etti. Yeni mağduriyetler oluşturmadan, adil hakkaniyetli bir çözüm için çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Gül, bu konunun ortak bir sorun olduğunu bildirdi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili sorunun ardından Gül, oradaki yargılamalara yönelik Türkiye'nin itirazlarının olduğunu anımsattı, Atilla'nın müracaatlar yaptığını söyledi.

Yargıda FETÖ mensuplarının bulunup bulunmadığı şeklindeki soru üzerine Gül, FETÖ'nün kripto bir örgüt olduğunun altını çizdi. Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunun bu konuyla ilgili her türlü bilgiyi takip ettiğini vurgulayarak, "Kira davasını kaybeden bile 'Bu kişi FETÖ'cü' diye yüzlerce şikayet geliyor. Bu konuyla ilgili tüm belgeler, bilgiler değerlendiriliyor. Hiçbir kurum için 'Biz artık buraya nokta koyduk, hepsi temizlendi' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin af teklifine de değinen Gül, bunun teknik, hukuki, siyasi anlamda farklı bir konu olduğunu kaydetti. Bakanlığın ceza politikası, infaz sistemi anlamında çalışma yürüttüğünü anlatan Gül, amacın suçun önlenmesini sağlamak olduğunu bildirdi.





- "Toplumun hassasiyetini dikkate alıyoruz"

MHP'nin teklifinde denetimli serbestlik anlamında belli suçlarla ilgili değerlendirilebilecek unsurların bulunduğunu söyleyen Gül, bu konunun partiler üstü bir konu olduğunu, çalışmalarını toplumun hassasiyetini dikkate alarak sürdürdüklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili soru üzerine ise bu konuda bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Çankaya Üniversitesindeki araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin soru üzerine Gül, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirterek, Şenel'in ailesine başsağlığı diledi.

Gül, Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili soruya "Devletin birliğini, bekasını sembol eden değerler vardır. Devlet başkanı da onlardan biridir. Her devlet bu anlamda mevzuatında buna yer verir." yanıtını verdi. Gül, hiçbir ülkede devlet başkanına hakaret etme özgürlüğünün bulunmadığını vurguladı, eleştiriyle hakaretin farklı şeyler olduğuna dikkati çekti.





- "AİHM, hakim seçiminde objektif davranmadı"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapacak hakimin seçilmesi sürecine de değinen Gül, "AİHM, hakim seçiminde çok objektif davranmadı. Türkiye'nin sunduğu isimler, çok yetkin isimler olmasına rağmen bu konuyla ilgili farklı yaklaşım içerisine girildi." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaları hatırlatması üzerine Bakan Gül, hayvanlara eziyet edenlerin hapis cezasına çarptırılması konusunda da çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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