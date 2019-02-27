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Darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası’ndaki eylemlere ilişkin davada 2 sanığa hapis

FETÖ’nün darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası’ndaki eylemlere ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın 6 yıl 3 ay, bir sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilirken, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
Darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası’ndaki eylemlere ilişkin davada 2 sanığa hapis

FETÖ’nün darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası’ndaki eylemlere ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın 6 yıl 3 ay, bir sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilirken, bir sanığın ise beraatine karar verildi.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası’ndaki eylemlere ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski teğmenler Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyüközdemir de hazır bulundu.


Duruşmada esas hakkındaki mütalaada "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıklar Tavşanoğlu ve Güzeltaş son savunmalarını yaptı.


Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerine karar verilmesini talep etti.


Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet Yalçın Güzeltaş"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay tutuklu sanık Haşmet Tavşanoğlu’nun aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapsine karar verdi.Bu sanıkların darbeye teşebbüs suçunu işlediklerinin sabit olmadığından bu suç kapsamında beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tavşanoğlu’nun verilen ceza miktarı ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesini hükmetti.


Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu’nun isnat edilen tüm suçlardan beraatine karar verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
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