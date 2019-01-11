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Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.
11 Ocak 2019 Cuma 14:16
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:16
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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