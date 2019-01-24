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ABD'nin darbe girişimine karşı Venezuela'ya birçok ülkeden destek geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'ya destek veren ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak Başkan Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla arayarak 'yanındayız' mesajı verdi. Ardından birçok ülke Maduro'yu Venezuela'nın resmi devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:32
ABD'nin darbe girişimine karşı Venezuela'ya birçok ülkeden destek geldi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

İlk destek Başkan Erdoğan'dan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve 'Kardeşim dik dur! Yanındayız' diyerek desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

İşte destek veren o ülkeler

ABD destekli darbe girişimine karşı, Türkiye, Rusya, Küba, Meksika, Bolivya, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu desteklediklerini açıkladı..

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 07:32
  1. Venezuela
  2. Nicolas Maduro
  3. darbe

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  • Süleyman ÇapoğluSüleyman Çapoğlu2 sa önce
    Tabilki maturoya bizlerde desdek veriyoruz adalet hergese lazim

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