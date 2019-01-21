Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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