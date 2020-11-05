Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 279'u karara bağlandı, 10'unda ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından savcılık tarafından 100 binin üzerinde soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaların tamamlanmasının ardından bugüne kadar darbecilerin hâkim önüne çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan 279'u karara bağlandı.
Sona eren davalarda 2 bin 533'ü müebbet hapis olmak üzere 4 bin 154 sanık hüküm giydi.
Yargılamaları tamamlanan davalarda 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1218 sanık ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemeler 1.621 sanığa 1 yıl 2 aydan 20 yıla kadar değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıklar beraat etti.
Yargılamaların devam ettiği 10 vakanın 4'ü Ankara'da, 6'sı diğer illerde bulunuyor.