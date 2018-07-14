Darbe gecesi sigara ile siper almıştı, artık içmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı direniş gösterirken elinde sigara ile çekilen fotoğrafla hafızalarda yer edinen Zafer Kütük, sigarayı bıraktığını, tiryakilere de içmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez eniştesi ve arkadaşlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden altyapı mühendisi Zafer Kütük, darbeci askerlere karşı direnirken elinde sigara ile çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

"Siz bu kardeşimizin elindeki sigarayı düşüremediniz, milleti mi düşürecekiniz?" ya da "Türk olmanın en büyük özelliği darbede olsa elindeki sigarayı bırakmamaktır." gibi farklı sloganlarla hatırlanan Kütük, o fotoğrafın hikayesini AA muhabirine anlattı.

Darbe girişimini kendisini telefonla arayan arkadaşından öğrendiğini belirten Kütük, köprüye yürürken yanındaki kişiye "Amca nasıl olacak, bastırabilecek miyiz?" diye sorduğunda, "Evlat, korkma. Onlar Türk askeri. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Bize ateş edecek halleri yok. Ben 60 ve 80 ihtilallerini gördüm. Asker hiçbir zaman vatandaşına ateş etmez." cevabını verdiğini anlattı.

Yaklaşmaya başlayınca bir komutanın askere "Çömelme vazifesi al." dediğini duyduklarını söyleyen Kütük, "Ben de amcaya 'Bunlar bak bizi vuracak.' dedim. Amca 'Evlat ne vurması. Korkuyorsan geç arkama.' dedi. Ben amcaya ne korkması falan derken onlara yaklaşıyorduk. Hainler o esnada ateş ettiler. O amcamız da göğsünden vurularak şehadet şerbetini içti." diye konuştu.

'ARABADA YAKMIŞTIM'

Zafer Kütük, açılan ateşle herkesin bir tarafa dağıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaralılara müdahale etmeye başladık. Beraber gittiğimiz arkadaşım Yusuf Çiftçi'nin vurulduğu haberi geldi. Telefonunu aradım, başkası açtı. 'Telefonun sahibi vuruldu.' dedi. Hemen hastaneye gittim. Hastaneye giderken arabama 3 yaralı aldım. Biri arabamda şehit oldu. Yusuf'u buldum. 'Burada yapılacak bir şey yok. Sen git mücadeleye devam et.' dedi. Ben de arabaya bindim, köprüye gittim. Arabada sigaramı yakmıştım. Araçtan inip yürümeye başladığımda hainler ateş açtı. Ben de yere yattım. Sigara da elimde kaldı. Diğer elimde de telefonum vardı. Enişteme ulaşmaya çalışıyordum. Kız kardeşim doğum yapıyormuş, onun yanına gitmesi gerektiğini söylüyordum. O da bana 'Benim eşimse senin de kız kardeşim. Sen git götür.' dedi. Telefonda 'Ben gitmem sen git.' diye konuşurken eniştem 'Burası daha önemli, insanların bize ihtiyacı var. Yaralılara yardım ediyorum. O da evde doğursun.' diyerek telefonu kapattı. Aldığım bu cevaptan sonra çok duygulandım ve gururlandım."

Kütük, yere siper almak için uzandığında elinde sigara olduğunu dahi unuttuğunu belirtti.

15 TEMMUZ'UN SİMGELERİNDEN OLDU

Zafer Kütük, "Fotoğrafın çekildiğini televizyonlara ve internete düştükten sonra öğrendim. Herkes beni aradı, fotoğraf 15 Temmuz gecesinin simgelerinden biri oldu. Herkesin akıllarında o gece sigara içen adam olarak kaldım. Çok şükür sigara içmeyi bıraktım. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleri de etkili oldu." dedi.

Kütük, kendisini hatırlayarak fotoğraf çektirmek isteyenlere sigara içmemeleri konusunda telkinlerde bulunduğunu söyledi.

Sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat merdiven çıktığını ve spor yaptığını anlatan Kütük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigarayı bırakmanın faydalarını gördüm. Herkese de sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Hem sağlığımıza hem cebimize büyük bir zarar verdiğini gördüm. Fotoğraf nedeniyle beni tanıyanlar sarılıyor, fotoğraf çektiriyor ve sigara ikram ediyorlardı. Artık bana sigara uzatanlara sigarayı bıraktığımı söylüyorum. Karşılaştığım herkes şaşırıyor ardından tebrik ediyor. Ben ise onlara sigaranın hamallık olduğunu, sağlığa zararlı olduğunu söylüyorum."