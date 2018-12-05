0553 313 94 23

Darbe gecesi polislere mesaj atan örgüt imamına hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün polis memurlarından sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:32
Darbe gecesi polislere mesaj atan örgüt imamına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün polis memurlarından sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cebbar Gökbulut ile avukatı katıldı.

Sanık Gökbulut, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, polis memurlarına sohbet vermediğini öne sürdü.

Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u ne kullandığını ne de programı başkasının telefonuna yüklediği iddialarını kabul etmeyen sanık Gökbulut, suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğunu, "Mahmut" kod adını kullandığını, sohbet verdiğini, sohbete katılan polislere ByLock yüklediğini ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi günü, Eagle programı üzerinden FETÖ'cü polis memurlarına, 'askerlere karşılık vermeyin' şeklinde talimat gönderdiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gökbulut'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:32
  1. "ByLock" ve "Eagle"
  2. "mahrem imam"
  3. FETÖ/PDY
  4. Gaziantep

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerlerinin yaraladığı küçük ressam kara kalemini elinden bırakmıyor
    1. İsrail askerlerinin yaraladığı küçük..
    2. Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
    3. Dondurucuda beklerler fakat...
    4. "Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
    5. Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
    6. Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
    7. NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
    8. Oh bee.. katkısız matkısız
    9. Basra'daki "sarı yelekliler"..
    10. Doğum sonrası sendromu
    11. Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
    12. Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
    13. Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
    14. “Bir garip ölmüş diyeler’’
    15. "Global Türk markaları oluşturulmalı"
    16. Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi..
    17. Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"
    18. Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik..
    19. Hemşerim, memleket nire?
    20. Avcı mağduru iki orgeneral ifade verdi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir