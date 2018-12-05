Darbe gecesi polislere mesaj atan örgüt imamına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün polis memurlarından sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cebbar Gökbulut ile avukatı katıldı.

Sanık Gökbulut, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, polis memurlarına sohbet vermediğini öne sürdü.

Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u ne kullandığını ne de programı başkasının telefonuna yüklediği iddialarını kabul etmeyen sanık Gökbulut, suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğunu, "Mahmut" kod adını kullandığını, sohbet verdiğini, sohbete katılan polislere ByLock yüklediğini ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi günü, Eagle programı üzerinden FETÖ'cü polis memurlarına, 'askerlere karşılık vermeyin' şeklinde talimat gönderdiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gökbulut'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.