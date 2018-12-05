0553 313 94 23

"Darbe gecesi kaybolan iki asker bulundu" haberine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberin gerçekle ilgisi olmadığı belirtilerek, haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
"Darbe gecesi kaybolan iki asker bulundu" haberine soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi kaybolan iki askerin diri diri gömüldüğüne dair haberin gerçekle ilgisi olmadığı belirtilerek, haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntülerin, Şanlıurfa'da 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili olduğu ve bu fotoğrafları kullanarak yapılan haberin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu, diri diri gömülmüşler' başlığı altında, Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğraflar da kullanılmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
  1. 2 asker
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. darbe gecesi
  4. HABER
  5. Kayboldu
  6. Soruşturma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı
    1. Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı
    2. Van merkezli terör operasyonu
    3. Einstein'ın "Tanrı mektubu" 2,9 milyon..
    4. 'Ergenekon sevici' koro devreye..
    5. FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen..
    6. İGA'dan "şantiyeden atıldılar"..
    7. Emekli maaşını Garanti’ye taşıyana..
    8. Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması
    9. Yalova Belediye binasında tabancayla..
    10. Ölüm döşeğinde gelen itirafla dünyası..
    11. Doğan Kabak Citroen Adım Otomotiv’de..
    12. Kış sporu meraklıları yeni yılda..
    13. Trafikte alınan önlemler can..
    14. Şairlerinin kaleminden mısralar..
    15. Askeri öğrencilere oy kullandırıldığı..
    16. 2019 Yılında Para ve Kur Politikası..
    17. Fenerbahçe'de teknik direktör kararı..
    18. Hizbullah İsrail operasyonu karşısında..
    19. "Biz 'kadınlar ve demokrasi' diyoruz"
    20. Japonya'nın makarnası Türkiye'den
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?