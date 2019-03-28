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15 Temmuz'da kadeh kaldıran başkan hakkında suç duyurusu!

15 Temmuz gecesinde sevinç gösterileri yaparak kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

28 Mart 2019 Perşembe 16:56
15 Temmuz'da kadeh kaldıran başkan hakkında suç duyurusu!

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı görüntünün ortaya çıkmasının ardından 15 Temmuz Derneği harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

15 Temmuz Derneği olarak hain darbe girişiminin yaşandığı gece darbeciler için kadeh kaldıran ve methiyeler dizen CHP Edirne Belediye Başkanı ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Balkan Adayı Recep Gürkan için suç duyurusunda bulunuyoruz.

Ülkemizin bekası için 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 500'den fazla vatandaşımız gazi oldu. O gece halkımız meydanlarda kurtuIuş mücadelesi verirken CHP Edirne Belediye Başkanı bir türkü barda eğlenip darbeciler için kadeh kaldırdı. Gündoğdu marşını okuyan Recep Gürkan 12 Eylül darbesine atıf yaparak ''36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var'' ifadelerini kullandı. Bu sırada bardaki grup ''Bu seferki başka'' sesleriyle Gürkan'a destek verdi. Gürkan ise darbeciler için kadeh kaldırarak ''İşlem'' dedi.

Her fırsatta 15 Temmuz destanına dil uzatan, ''tiyatro'' diyen CHP zihniyetinin bir üyesi olan Gürkan, bu sözleriyle darbe girişiminden haberdar olduğunu ilan etmiş oldu. 15 Temmuz'a dil uzatan, aşağıIamaya çalışan herkesin karşısında olan derneğimiz 251 şehidimize, gazilerimize ve o gece meydanlarda olan halkımıza yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmedi ve etmeyecek. Bunun için şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugün ÇağIayan Adliyesi'nde yapacağımız basın açıklaması ve suç duyurusuna siz değerli basın mensuplarımızı da bekliyoruz.''

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:56
  1. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

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