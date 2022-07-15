Darbe dönemleri bitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 6’ncı yılının idraki içinde olunduğunu belirtti. Soylu, Türkiye’nin güçlenip büyümesini ve mazlumun yanında durmasını hazmedemeyenlerce iktidarı geri alma hayaliyle o gece taarruza geçildiğini vurguladı.

Türkiye eski Türkiye değil

Soylu, şöyle konuştu: “FETÖ’cüler geçmiş darbeleri örnek alarak kalkışmada bulunarak hata yapmışlardır. FETÖ’cülerin ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri Türkiye’yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ile teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı da Türkiye’de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur.”

15 Temmuz unutturulmamalı

Soylu, 15 Temmuz’un unutturulmaması gerektiğini kaydederek, “Gayemiz o geceden sonra yakaladığımız sinerjiyle Türkiye’nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakaladığı ivmeyi devam ettirmektir. Amacımız Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmektir” dedi.

Soylu, şunları söyledi: “15 Temmuz bir ruhtur, bir milletin kıyamıdır. Umudumuz o kıyamın devam etmesidir. 15 Temmuz olmadan 3 saat, 4 saat, 24 saat ve 48 saat önce hiçbirimizin aklından böyle bir şey geçmiyordu. Kıyam durumu budur. Aklından geçmeyen ama karşı karşıya kaldığında hiçbir şeyi düşünmeden ayağa kalkmaktır ve canını feda edebilmeye hazır olabilmektir. Bu milleti diğer milletlerden ayıran en büyük üstünlük ve özellik budur.”

Şehit ailelerine minettarız

“15 Temmuz’un bütün şehitlerine Allah’tan (CC) rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. O gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan veya el açıp dua eden aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz” diyen Soylu, şu görüşleri paylaştı: “Neresinden bakılırsa bakılsın, 15 Temmuz 2016 gecesinde bu milletin hali, bir asalet halidir. Her zaman son noktayı koyan, zulmü elinin tersiyle iten bu milletin doğal halidir. Şu hakikat ki 15 Temmuz, alelade bir darbe kalkışması değildir. Her ayrıntısıyla hesaplanmış, küresel sahipleri ve yerel hainleri olan bir gecedir. Gecesi, sabahı ve yarınlarıyla hesaplanmıştır. Hesap edilmeyen tek noktası ise halkın asaleti, cesaretidir ve Allah’ın (CC) bu millete olan sevgisidir.

Aziz milletimiz o hesaplanmış geceyi bir hesaplaşma gecesine çevirmiştir. Yıllardır darbelerle, operasyonlarla, terör olaylarıyla, kardeş kavgalarıyla adeta nefes aldırılmayan demokrasimize bütün fertleriyle sahip çıkmıştır. 15 Temmuz hadisesinden sonra büyük bir dönüşüme gidilmesi, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir.

Bugün devletimize ve kendi gücümüze olan inancımız; üretimin her alanında, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe atılan kararlı adımlar yine o gecede ortaya koyduğumuz iradeyle ortaya çıkardığımız derslerin neticesidir.

Kuvvetli lider

Hem 15 Temmuz’da hem de sonrasında Türkiye’ye yeni bir ufuk açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimiz, her zaman rahmet ve şükranla andığımız şehitlerimiz ile gazilerimiz bu kahramanlık destanının en önemli paydaşlarıdır. 2023, 2053, 2071 hedeflerimizin mimarlarıdır.”