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Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:22
Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:22
  1. FETÖ
  2. Genelkurmay çatı davası
  3. Mehmet Partigöç

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