Darbe bildirisinde imzası olan generale 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde darbe bildirisinde imzası olan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

İhanet girişiminin kritik isimlerinden eski tuğgeneral Partigöç, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Partigöç, tuğgeneral rütbesiyle darbe girişimi sırasında Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görevliydi. FETÖ’nün hazırladığı, atama ve listelerin bulunduğu, sıkıyönetim talimatı olarak bilinen 20 maddelik "Harekat Yıldırım Planı"nın altında imzası bulunan Partigöç, FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz koordinesinde 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'teki villada düzenlenen darbe toplantılarına da katıldı.

FETÖ’nün mahrem imamlarıyla yapılan toplantılarda, Partigöç’ün darbe girişimi sırasında "karargah sorumlusu" olması kararlaştırıldı. Ayrıca Partigöç, örgütün sözde atama listesinde TSK emir komuta zincirinde yer almayan "Genelkurmay 2. Başkan Yardımcısı" olarak belirlendi.

Partigöç, darbe girişiminden önce sözde atama listesinde yer alan FETÖ mensubu askerlere görevlerini tebliğ etti.

Darbe girişimi günü saat 13.00 sularında Cemil Turhan ve Barış Avıalan ile darbe kapsamında görüşmeler yapan Partigöç, Genelkurmay Başkanlığında görevli Avıalan’ı karargahla Akıncı Üssü arasındaki iletişimi sağlaması için üsse gönderdi.

Gece 03.00'te başlatılması planlanan darbe planının öne alınmasının ardından Akıncı Üssü'nden Genelkurmay'a gelen darbeci ÖKK personeli Mehmet Partigöç’ün nezaretinde komutanları derdest ederek, ihanet üssüne götürdüler.

Hemen arkasından darbeci Partigöç, saat 21.43'te TSK mesaj sistemine girerek tüm birliklere "Atama", "Katılışlar" ve "Sıkıyönetim direktifleri" başlıklı bildirileri gönderdi.

Ayrıca Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı olan eski tuğgeneral Murat Aygün'ü arayarak "harekata geçin" talimatı verdi. Partigöç, Avıalan üzerinden Akıncı Üssü'ndeki darbecilerle irtibata geçerek Genelkurmay'a gelen helikopterlerin nereye ineceği, mühimmatın nereden alınacaklarını organize etti.

Gözaltına alındığında, darbe bildirisinin altında imzası bulunmasına rağmen söz konusu bildiriyi görmediğini ve FETÖ mensubu olmadığını iddia etti. Odasında ve evinde yapılan aramalarda darbe girişiminde aktif rol oynadığını kanıtlayan deliler bulundu.

Genelkurmay Başkanlığındaki sırt çantasından, altında imzası bulunan iki ayrı not ele geçirildi.

Birinci notta, "1. Sevgili eşime ve kızlarıma, hayatım, ülkem ve milletim için mücadele ile geçti. 2. Geldiğimiz aşamada ülkemizin kötü gidişine dur demek de bize düştü. 3. Hakkınızı helal edin", ikinci notta ise "Canım eşim, seni gerçekten her şeyden çok sevdim. Ama bu başkaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı, beni affet." yazıyordu.

Notların kendisine ait olmadığını iddia eden Partigöç'ün evinde yapılan aramada da FETÖ üyeliğinin kanıtlarından kabul edilen 1 ABD doları bulundu.