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Darbe bildirisinde imzası bulunan Partigöç savunma yaptı

FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada, darbe bildirilerinin altında imzası bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç esasa ilişkin savunma yaptı

11 Mart 2019 Pazartesi 18:27
Darbe bildirisinde imzası bulunan Partigöç savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Darbe bildirilerinin altında imzası bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, duruşmanın öğleden önceki bölümünde başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Aleyhindeki sanık ve tanık ifadelerine karşı beyanda bulunan Partigöç, sanık eski korgeneral İlhan Talu'nun olay tarihinde amiri olduğu için kendisi hakkındaki sözlerine bir şey demeyeceğini aktardı.

- "Şükrediyorum ki Fetullah Gülen'i buraya getiremediniz"

Aleyhindeki suçlamalara ilişkin beyanda bulunan Partigöç, "Şükrediyorum ki Fetullah Gülen'i buraya getiremediniz. Getirseydiniz o da diyecekti ki 'Talimatı Partigöç'ten aldım.' Trump bazen verecek gibi oluyor, bunu derse ne yaparım bilmiyorum. Böyle bir korkum var." diye konuştu.

Görevi boyunca yaptığı icraatların ve projelerinin FETÖ yararına yapılmadığını, bazı projelerinin de 15 Temmuz'dan sonra faaliyete geçirildiğini ifade eden Partigöç, "Madem FETÖ'cüyüm, yaptığım işlerden birini iptal etsinler." dedi.

Partigöç savunmasına yarın da devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:27
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. eski tuğgeneral Mehmet Partigöç
  4. FETÖ
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Yurtta Sulh Konseyi

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