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Darb edilen müezzin dâvâsında kararlı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun, “Bu saldırı sadece Mehmet Kuzgun’a değil, Türkiye Cumhuriyeti halkına yapıldı. Ben onun için davamdan vazgeçmiyorum” dedi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:30
Darb edilen müezzin dâvâsında kararlı

FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirmesi üzerine sela okuyup halkı meydanlara çağırmak için camiye gittiğini, bir anda 3 kişinin saldırısına uğradığını belirten Kuzgun, "Beni camide darb ettiler. Bağıra çağıra 'niye şehitler için sela okuyorsun?' dediler. Şehitlerimize ve halkımıza küfürler ettiler" dedi.

SANIKLARIN SÖZLERİ BENİ ÜZDÜ

Saldırı sonrası soruşturma açıldığını, yargılamanın sürdüğünü hatırlatan Kuzgun, sanıkların mahkemedeki "Biz hocamızı darb etmedik. Mülayim bir şekilde sorduk ve ittirdik" şeklindeki sözlerinin de kendisini üzdüğünü dile getirdi. Yaşadığı olayın psikolojisini bozduğunu vurgulayan Kuzgun, 1,5 yıl önce tayininin Konak ilçesindeki Yunus Emre Camii'ne çıktığını ifade etti.

CEZA ALMALARINI İSTİYORUM

Mahkeme sürecini dikkatle takip ettiğini belirten Kuzgun, "Sanıklar geçen yıl beni aradılar. 'Hocam davandan vazgeç, biz hata yaptık, maddi manevi her türlü zararı karşılamaya hazırız' dediler. Ben 'Hayır, davamdam vazgeçmiyorum" dedim. Bu saldırı sadece Mehmet Kuzgun'a değil, Türkiye Cumhuriyeti halkına yapıldı. Ben onun için davamdan vazgeçmiyorum. 15 yıl sürse bile davamdan vazgeçmeyeceğim. Onların ceza almasını istiyorum" diye konuştu. 

DEVLET BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Kuzgun, milletin ve devletin bir daha aynı olayları yaşamaması için sürekli dua ettiğini aktardı. Devlet büyüklerinin kendisini ve ailesini yalnız bırakmadığını belirten Kuzgun, yaşadığı üzücü olayın ardından halkın da hep yanında olduğunu söyledi. Kuzgun, çocuklarına ve yakın çevresindekilere o gece yaşadıklarını anlattığını da sözlerine ekledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar Adil C, Pınar D. ve yurtdışında ikamet eden İlknur F, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:30
  1. İzmir
  2. 15 Temmuz
  3. Mehmet Kuzgun

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