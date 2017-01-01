Dar ve orta gelirlilere ucuz konut alma rehberi! Uygun fiyatlı evin yolu buradan geçiyor

Türkiye’de bir tapu sahibi olma hayali ile yıllardır çalışan milyonlara her yıl en az 500 bin aile daha ekleniyor. İster bir arsa, isterse derme çatma bir ev olsun elinde tapusu bulunan bir vatandaş, her şeye rağmen kendisini mutlu hissediyor. Yapılan araştırmalar ev sahipliği oranının yüzde 50’ler seviyesinde olduğunu gösterse de, sürekli artan konut fiyatları karşısında büyük şehirlerde ev sahibi olma hayali ile yaşayanların hâlâ var olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre kendi evinde oturanların sayısı, kirada oturanların sayısından daha az. Tasarruf eğilimi istenilen seviyede olmadığı için de ev sahibi olma hayalinin gerçekleşeceğini düşünenler yeni fırsatların sunulmasını bekliyor.

MERKEZ YERİNE GELİŞEN BÖLGELER

Müteahhitler cephesinde ise iki büyük sorun var. Bunlardan birisi arsa stoklarının azalması, diğeri ise artan inşaat maliyetleri. Bu da dar ve orta gelirlilerin ucuz konut sahibi olma hayallerinin gerçekleşmesine engel olmakta. Arsa fiyatlarının son 5 yılda olağanüstü artmasından yakınan müteahhitlere göre artık İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaş için konut üretmek mümkün değil. Şehrin çeperlerindeki semtlerde bile ev fiyatlarının metrekaresi 4 bin lira seviyesine ulaşmış durumda.

KAMU DA ÖZEL DE FORMÜL ARIYOR

Karşımızda duran bu gerçeklerin hiç biri kiracı olmaktan kurtulup ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir ümit vermiyor. Buna rağmen minimum maliyetle nasıl ev sahibi olunur? Ucuz ev satın alayım derken yanlış bir şey yapmamak için nelere dikkat etmeli? Hangi il ve ilçelerde daha rahat ev almak mümkün? Kampanya yoluyla ucuz ev sahibi olmak mümkün mü? Ev fiyatları daha da ucuzlayacak mı? Kısacası dar ve orta gelirliler için ucuz evin adresi nereler? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO ve KİPTAŞ gibi sektöre yön veren kurum ve kuruluşlarla GYODER, KONUT DER ve İNDER gibi STK’ların gayretleri ile atılan ve atılması planlanan adımlar neler? İşte cevapları…

60 AY SIFIR FAİZ CEZBEDİYOR

2016’dan bugüne Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan ve KONUTDER İNDER ve GYODER’in desteğiyle uzun soluklu yürütülen kampanyalarda; peşin alımlarda yüzde 20 net indirim, taksitli satışlarda ise yüzde 20 peşinat 60 ay sıfır faiz seçeneği büyük rağbet gördü. Geçen yıl ilk kez uygulanan 240 aylı vade seçeneğine rağbet olmasa da, tüketiciler böyle bir uygulamanın varlığından haberdar oldu. Bazı projelerde ise 84 ve 100 ay vade farksız seçenekler öne çıkarken, uzmanlar işin matematiğinin peşin alım rakamı üzerinden yürütülmesini öneriyor.

BAŞKENTİN EN UCUZ SEMTİ AKYURT

Ankara’daki markalı konut projelerinin sayısı günden güne artarken semtlere değer katan projeler geçmiş dönemlere göre daha pahalıya satılıyor. Buna rağmen en ucuz daireleri Beypazarı, Sincan, Polatlı, Akyurt ve Elmadağ’da satın almak mümkün. Geçen yıla göre Ankara’daki değer artışının enflasyonun altında seyretmesi alım niyeti olanlar için bir fırsat olarak görünüyor.

TOKİ LİDERLİK YAPIYOR

Bugüne kadar 840 bin konut üreten Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar ve orta gelirlilere bayram müjdesini gibi bir açıklama yaptı. Kurum, 35 ilde 5 bin 543 konutu 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve 285 liradan başlayan taksitlerle satışa sundu. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan başlıyor. Konutlara başvuru yapacak vatandaşlardan hiç konut sahibi olmaması şartı aranıyor.

EV ALMADAN ÖNCE BUNLARA MUTLAKA BAKIN

l Lokasyon

l Sosyal donatılar

l İnşaatın ilerleme durumu

l Projenin büyüklüğü

l Daire içi donatılar

l Satış modeli

l KDV oranı