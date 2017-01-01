Dar ve orta gelirlilere ucuz konut alma rehberi! Düşük fiyat uzun vade cezbediyor

Yıllarca kiracı kalıp bir türlü ev sahibi olamayan milyonlarca aile kiradan kurtulmak için karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. Birçoğu tercih ettiğini konut için ancak kira öder gibi taksit imkânı sağlanırsa alabileceğini söylüyor. 10 yıl öncesine kadar özel sektörün ürettiği konutlarda belki bu mümkündü. Ancak günümüzde kampanyalar ne kadar revaçta olursa olsun dar ve orta gelir grubuna sunulan seçenekler pek de cezbedici görünmüyor. Bunun ötesinde vatandaşlar güvenilir şirketlerden alış veriş yapmak istiyor.

DÜŞÜK FAİZ DE OLSA KANMAYIN

Konut kredisinde ucuz faiz uygulamaları zaman zaman piyasaları harekete geçirse de sonuçta vatandaşın cebinden daha fazla paranın çıktığını görüyoruz. Vade farkını faizle ödemektense katılım bankalarının sunduğu imkânları tercih etmek daha yerinde bir tercih oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde titizlikle durduğu faiz konusu bankalar için adeta bir can simidi gibi görünmekte. Vatandaşların ‘hangisi daha uygunsa ona yönelirim’ psikolojisinin doğru olmadığını da belirtelim. Sonuçta faizin ucuzu, pahalısı olmaz. Bankaların kredi faizlerinin yüksek olmasının arkasında mevduat faizlerinin yüksek olması, onun da arkasında enflasyonun yüksek olması yatıyor. Bunun tam tersi durumda ise senetle alışverişte makul bir fark koyarak satışı yapılan konutlara talebin artığını görüyoruz. Vatandaşlar çoğu kez bu cazibenin etkisiyle borçlanarak konut satın alabiliyor. Bu durum hem konutun maliyetini etkiliyor hem de sektördeki canlılığı. Son verilere göre senetle satış oranı yüzde 50’ler seviyesinde.

UZMANINA DANIŞAN KAZANIR

İster projeden ister ikinci el piyasasından ilk kez konut alımı yapmayı planlayanlar, cebindeki bütçeyle nasıl hareket edebileceği konusunda tereddüte düştüklerinde mutlaka bir gayrimenkul danışmanı müracaat etmeleri, onları yanlış adım atmaktan kurtarır. Farklı firmalarda profesyonelce hizmet veren gayrimenkul uzmanları, bir konutun emsallerine göre daha ucuza malolmasının formüllerini şöyle açıklıyor:

l İlk adımı küçük ev ile atın

l Kelepir veya temelden alın

l Hiç eviniz yoksa TOKİ’ye müracaat edin

l Yeni başlayan projelerdeki avantajları takip edin

l Yeni gelişen bölgelere bakın