Dar gelirliye ucuz konut! Detaylar belli oldu, yüzde 10 peşin, 240 aya kadar vade...

Ucuz konut müjdesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde yüzde 10 peşinat ile kira öder gibi ev alabilmek mümkün hale gelecek. Projenin açıklanmasının ardından satılık ev fiyatlarında da düşüş başladı. Valiliklerin talep toplamaya başladığı projede 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Ayrıca emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecek çiftler için de özel kota ayrıldı.