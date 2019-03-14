ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemizde işçilerin, emekçilerin ve günden güne yoksullaşan dar gelirli yurttaşların beka sorunu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala sürekli "beka" sorununu dile getirmeye başladığını belirtti.

"Erdoğan'a göre bu seçimler, 24 Haziran seçiminin bir devamı olup, seçimin milletin bekası ile eş değer olduğudur." değerlendirmesini yapan Ağbaba, "Oysaki Erdoğan'ın 'beka' dediği şey, kendi iktidarından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizde 24 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan ekonomik kriz ile ülkemizde bir beka sorunu yaşanmaktadır. Ülkemizde işçilerin, emekçilerin ve günden güne yoksullaşan dar gelirli yurttaşların beka sorunu vardır. Yurttaşlarımızın bekasını tehlikeye atan ise AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendi iktidar hırsı ve hevesinden başka bir şey değildir. Erdoğan, beka adına ülkenin kaynaklarını har vurup harman savurdukça ülkemizde milyonlarca yurttaş açlık ve sefalet altında yaşamaya devam ediyor. 74 bin lira maaş, bin odalı saraylar, lüks makam araçları, örtülü ödenekler Erdoğan'ın emrinde iken, ülkede 7 milyondan fazla yurttaş asgari ücret ile geçimini sağlıyor."