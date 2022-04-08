DAP’tan Yeni Levent projesi

Buğra Kardan

DAP Gayrimenkul Geliştirme, yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini İstanbul’un merkezi Levent’e getiriyor. 53 bin metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi ise okul içeren koru alanıyla toplam 103 bin metrekarede yepyeni bir yaşam sunuyor.

Orman manzaralı

Belgrad Ormanı manzarasına sahip Yeni Levent projesi, şehrin yeni vitrini olmaya aday. Yatay mimarili proje, doğadan aldığı ilhamla şehrin merkezinde country tarzı bir hayat vaat ediyor.

Koruyuevlere taşıyor

Üç futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana sahip Yeni Levent, geniş bahçeleri ve balkonlarıyla öne çıkıyor. Yüksek tavanlı salonları, özel sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. 50 dönüm koruyu evlere taşıyor. Proje, gerek plazalara gerek kültür-sanat alanlarına gerek AVM’lere gerek okullara gerekse hastanelere çok yakın bir yerde konumlanıyor. Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler ve Şişli’nin kesişme noktasında olup İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün merkezinde bulunuyor.

Country tarzı

Bu zamana kadar sektöre örnek olacak birçok simge projeye imza atıklarını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Levent adı, Osmanlı’da denizci askerlere verilen ‘levend’den geliyor. O zaman denizci askerler için eğitim, spor ve aktivite alanı olarak kurulan Levent bölgesi, Cumhuriyet döneminde 35 bin ağaç dikilerek bölge yeşillendirilmiş. Aynı dönemde artan konut ihtiyacı üzerine Levent bölgesine çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmuş. Biz de o dönemin ekolojik mahalle kavramını bugünün şehir hayatına uyarladık. İstanbul’un en önemli merkezlerinden Levent’te Ihlamur Kasrı kadar bir alan olan 50 dönüm koruya komşu yatay country tarzı proje geliştirdik” dedi.

Yatay mimari esaslı

Yılmaz, ayrıca “Yeni Levent, bölgenin yatay mimariye sahip en büyük projesi olacak” diye konuştu. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle pandemi dönemi, beklentileri ciddi anlamda değiştirdi. İnsanlar, artık doğayla iç içe yaşamak ve şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Biz de Çekmeköy projemizde 58 bin 300, Nişantaşı’nda ise 20 bin kişinin fikrini alarak sağlıklı ev konseptini hayata geçirmiştik. Şimdi ise Yeni Levent projesi için 82 bin kişiyle görüştük. Önemli veriler elde ettik ve lüksü doğayla buluşturan şehirde country konseptini sektörümüze kazandırdık. Yeni Levent, İstanbul’un merkezinde daha önce yapılmayanı yapma vizyonuyla vücut buluyor. Geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor.”

BM de ‘Sağlıklı ev’ dedi

“DAP’ın tescilli markası olan ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerini 2 yıldır geliştirdiklerini aktaran Yılmaz, “Bu anlamda sektörün de öncüsü olduk. Sağlıklı Ev kriterleriyle insanların yaşam standardına dokunduk. Pandeminin daha en başında sağlıklı ev kriterlerini hayata geçirdiğimizde henüz daha dünyada böyle bir model ya da yaklaşım yoktu. Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı ‘Sağlıklı Mahalle’ raporu, bizim iki yıl önce söylediklerimizi teyit etmesi açısından gurur verici” şeklinde konuştu. BM İnsan Yerleşimleri Programı’nın (UN-Habitat) yayınladığı ‘Daha Sağlıklı ve Yeşil Bir Gelecek için Pandemi ve Şehirler’ raporu, salgın sonrası doğru kent ile mekân kurgulanmasının önemini ortaya koyuyor. Yaşam alanlarının belirli standartları olmasının gerektiğinin altını çiziyor. Söz konusu raporu yorumlayan Ziya yılmaz, şunları söyledi: “BM, pandemi sonrası konutların ve toplu yerleşim alanlarının nasıl olması gerektiğini sıraladı. BM’ye göre yerleşim yerleri; alışveriş ve sağlık gibi günlük ihtiyaçları kendi yakın çevresinde karşılayan, yürüme mesafesinde iş ile eğitim imkânları sunan, zengin yeşil alanlara komşu olan, sosyal hayatı da içinde barındıran konutlar içermeli. Rapora göre hem içinde bulunduğumuz pandemi gerçeği hem de gelecekte oluşabilecek yeni salgınlar için yerleşim yerleri belirli standartları sağlamak zorunda. Bu araştırma sonuçları, konutların ferah ve güvenli olmaları gerektiğini gösteriyor. Buna bağlı olarak da biz konut geliştiricileri ile yaşamı tasarlayan mühendislerin zengin yeşil alan, parklara komşu olan ve sosyal hayatı da içinde barındıran sağlıklı konutlar üretmeleri artık kaçınılmaz gerçek.”