DAP’tan 35 milyar liralık yatırım planı

Buğra Kardan

Türkiye ekonomisine büyük güven duyan inşaat firmaları, yeni yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar, yerli ve yabancı konut alıcılarının ilgilerini çekiyor.

İstikrarlı büyüyor

İstanbul ve İzmir’de markalı konutlar üreten DAP Holding, 2022-2027 döneminde 6 projeyi devreye almayı amaçlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, holding olarak yeni yatırımlar için sabırsızlandıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları söyledi: “Sağlam finansal temellere dayanan ve istikrarlı büyüyen bir grubuz. Güçlü bir öz sermaye yapımız var. Yatırım için seçtiğimiz arazilerle, ürettiğimiz nitelikli konutlarla öne çıkıyoruz. Arz-talep dengesini analiz ederek yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. On binlerce insana dokunuyoruz. Görüyoruz ki insanlar; alçak katlı, yeşili içinde barındıran, şehrin merkezinde projeler istiyor. Biz de bu isteği dikkate alarak konut geliştiriyoruz. 5 senede İstanbul ve İzmir’de 6 proje hayata geçirmeyi, 35 milyar lira tutarında yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

Yılmaz, bitirme becerileri ve erken teslim gelenekleriyle ön planda olduklarını vurguladı.

Bahçeli evlere talep

2021’in kendileri adına verimli geçtiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gayrimenkul sektörüne hareket ve canlılık getirerek süreci domine ettiğimiz bir dönem yaşadık. Bu süreçte az katlı, e bahçeli, geniş balkonlu evlere ciddi talep geldi. Bu durum konut satış adedinde yeni bir rekor kırılmasına yol açtı. DAP özelinde ise gerek Çekmeköy’e renk katan Ormanköy projemiz gerekse Nişantaşı projelerimiz, üst üste iki yıl hasılat şampiyonu oldu.”

Rekor hızla ilerliyoruz

Yılmaz, ayrıca “Rekor hızla ilerlediğimiz Ormanköy projemizde bu yılın ilk yarısında teslimlere başlayacağız. Yine önümüzdeki dönemde İstanbul’un finans ve iş merkezi olan Levent’te yer alan yeni projemiz için son hazırlıklarımızı yapıyoruz” bilgilerini paylaştı.

Konut satış verilerine değinen Ziya Yılmaz, şunları dile getirdi: “2021’in 11 aylık döneminde toplam 1.3 milyon adetlik konut satış rakamına ulaşıldı. Kasım ayı itibarıyla görülen hızlı artış bize konut sektöründe ‘fırsat fiyat’ olarak niteleyebileceğimiz bir dönem yaşandığını gösteriyor. Pandemi günlerinde nitelikli konut arzında azalma görülse de talep artarak devam ediyor. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle beraber iç pazarda İnşaat maliyetleri ortalamaya bakacak olursak yüzde 100’ün üzerinde artmış durumda. Bazı kalemlerde bu artış 18 aylık dönemde yüzde 400’e yaklaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış nedeniyle bugün konut alan, gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyatla konuta erişmiş oluyor.”

Güvenli liman

Tüm dünyada gayrimenkul satışının artmasında ‘güvenli liman’ algısının da rolü bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Üçüncü çeyrek verilerine göre dünyada konut fiyatı en çok artan ülke, yüzde 35.5’le Türkiye oldu. Bu da tüketicinin konut yatırımını enflasyona karşı en güvenli liman olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Tüketici, önüne çıkan fırsatları kaçırmak istemiyor” dedi.

Hiçbir yatırım konutla yarışamaz

Yılmaz, şöyle konuştu: “İnşaat maliyetleri ve emtia fiyatlarında dolardan daha hızlı bir yükseliş gözleniyor. Bu açıdan dolara yatırım yapan için bile emtiaya oranla ciddi bir kayıp söz konusu. Gayrimenkulün getirisi ise hem emtia hem de doların üzerinde. Daha pandeminin en başında Çekmeköy’de hayata geçirdiğimiz Ormanköy projesi, 10 bin TL metrekare fiyatla satışa başlamıştı. Aradan geçen 1.5 yılda yüzde 350 civarında artışla metrekaresi 35 binlik fiyatlar görülüyor. Yine devam eden bir başka projemiz olan Nişantaşı Koru’da ilk alanların, proje bittiğinde yatırımlarını 3’e katlamalarını bekliyoruz. Yine Levent’teki projemizde de buna benzer bir tablo oluşacağını tahmin ediyoruz. Özetle kısa vadede konut, arz-talep dengesine göre durağan bir dönem yaşayabilir ama orta ve uzun vadede doların çok üzerinde artabilir. Dolayısıyla dövizde dönemsel yükselişler her zaman olur. Fakat 10-20 yıllık vadede konutun kazandırdığını hiçbir yatırım aracı kazandıramaz.”

Ön talepler alınıyor

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, “İstanbul’un finans ve iş merkezi olan Levent’te yer alan yeni projemizde ön talepleri almaya başladık. Şehrin merkezinde yer alan projemiz, kültür ve sanat merkezlerinin tam ortasında country tarzı bir yaşam imkânı sunuyor. Projemizin hem Levent’in hem de İstanbul’un yeni yüzü olacak nitelikte olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.

Kritik mesajlar

Gazetelerin emlak editörleriyle bir araya gelen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz’ın verdiği mesajların bir bölümü şöyle:

Şehre yakın, alçak katlı ve bahçeli evlere yönelme var.

Yüksek katlı ev dönemi bitti.

DAP olarak 2022 gibi 2023 için de umutluyuz.

Firma olarak hem güneşli hem de rüzgârlı havada yolumuzda ilerliyoruz.

Yeni bir faiz indirimine gidildiği, kredi kampanyası uygulandığı takdirde konut satışı 1.5 milyona varabilir.

Faiz oranının gerilemesi, yüzde 1’in altına inmesi bizi mutlu eder.

Yabancıya konut satışı her sene artıyor. Bu sene 70 bin rakamı geçilebilir.