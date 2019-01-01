DAP Yapı İzmir’i sevdi

Son iki yılda 4 bin 600 konutu teslim eden DAP Yapı, İstanbul dışındaki ilk projeleri DAP İzmir’deki inşaat ve satış sürecinde başarılı sonuçlar aldı. “İzmir’in en güvenli binasını inşa etmek istedik” diyen Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bölgede yeni projelere başlayacaklarının müjdesini verdi. Yılmaz, “İki yeni projeye hazırlanıyoruz. Çeşme’de denize sıfır bir arazide benzersiz bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer projemiz de Karşıyaka Mavişehir’de” diye konuştu.

İstanbul ve İzmir’de topladıkları arsaların büyüklüğünün 700 bin metrekareye ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, “Önümüzdeki 5 yılda bu 700 bin metrekarede 13 milyar liralık yatırım hedefimiz var. İki yeni projeye hazırlanıyoruz. Çeşme’de denize sıfır bir arazide benzersiz bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer projemiz de Karşıyaka Mavişehir’de” dedi.