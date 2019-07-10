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DAP destekleri meyvesini veriyor

DAP İdaresi’nin 2014 yılında ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında desteklediği Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü Müdürlüğünün “Doğu Anadolu Bölgesinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi” tamamlandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
DAP destekleri meyvesini veriyor

DAP İdaresi’nin 2014 yılında ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında desteklediği Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü Müdürlüğünün “Doğu Anadolu Bölgesinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi” tamamlandı. Proje kapsamında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak üzere kurulan Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük AR-GE ve üretim birimi hizmet vermeye başladı.


Ar-Ge ve üretim biriminde, bölge sorumluluk alanı içerisindeki iç sularda, su ürünleri ve balık üretim ve verimliliğinin arttırılması için temel ve uygulamalı araştırmalar yapılıyor. Proje kapsamında ayrıca yeni türlerin kültüre alınması ve yemle ilgili yapılacak çalışmalarla ülkemizin su ürünleri sektörünün gelişmesine doğrudan ve dolaylı olarak olumlu katkı sağlaması da amaçlanıyor. Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu merkezin mevcut işletmelerin önünü açacak gelişmelere, dolayısıyla gelişen ve büyüyen işletmelerde yeni istihdam olanaklarına zemin hazırlaması da bekleniyor.


Keban Baraj Gölü kıyısında 9 dekarlık arazi üzerinde kurulu olan Ar-Ge biriminin, DAP İdaresi tarafından sağlanan destekle mevcut tesis imkanlarının üst seviyeye çıkarılmasıyla, bu yılın ilk 6 aylık diliminde balıklandırma amaçlı yaklaşık 3 milyon 600 bin adet sazan balığının yumurta sağımı yapıldı. Söz konusu balık larvaları beslenme ve büyüme amaçlı toprak havuzlara nakledildi ve boyları 5-7 cm. büyüklüğüne ulaşan balıklar göl ve göletlere bırakılmaya başlandı.


Ar- Ge biriminde, “Siraz Balığının Balıklandırma Amacıyla Üretim Olanaklarının Araştırılması”, “Tatlı Su Kefalinin Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması” ve “Sibirya Mersin Balığının Farklı Sistemlerde Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması” gibi projelerin uygulama çalışmaları da devam ediyor. Söz konusu birimde, yem denemeleri, hastalıkların tedavisi ve teşhisi, baraj göllerinin su kalitesinin incelenmesi, barajlardaki balık stokları gibi çalışmalar da yürütüyor.


AR-GE merkezi yetkililerinden alınan bilgilere göre bu yıl Siraz ve Kefal Balıklarından yumurta sağım işlemlerine başlanacağı da bildirildi.


Yapılan açıklamada, “Gökkuşağı Alabalığı Rasyonlarında Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu Kullanımının Hemotolojik, Fizyolojik, Endokrinolojik ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi” konulu proje 2019 yılı Eylül-Aralık aylarında, “Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinde Balık Ununa Alternatif Siyah Asker Sineği, Un Kurdu, Larva Ununun; Büyüme Performansı,Yağ Asidi ve Aminoasit Kompozisyonu Üzerine Etkileri” konulu proje ise 2020 yılı Ocak-Nisan aylarında başlayacak. Ar-Ge Merkezinde besleme çalışmaları da yürütülmüş olacak.


DAP İdaresi’nin 350 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığının da 300 bin lira finansal destek sağladığı Elazığ Su Ürünleri Ar-Ge Merkezinde; 500 m2 lik alan içerisinde 96 adet fiber tank havuz, 300 tonluk 1 adet beton su dinlendirme havuzu, 350 m2 lik 4 adet toprak havuz, iki katlı hizmet binası ve 50 kişilik toplantı salonu bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
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