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DAP Başkanı Demir’den DAGC’ye ziyaret

Doğu Anadolu Projesi (DAP)Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir Doğu Anadolu GazetecilerCemiyeti’ne(DAGC) ziyarette bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
DAP Başkanı Demir’den DAGC’ye ziyaret

Doğu Anadolu Projesi (DAP)Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir Doğu Anadolu GazetecilerCemiyeti’ne(DAGC) ziyarette bulundu.


Ziyarette DAGC BaşkanFeridun Fazıl Özsoy,cemiyetin çalışmalarını anlatırken, DAP Başkanı Demir de kurumun faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.


Demir, mera ve hayvan varlığı bakımından Türkiye’de önde gelen illeri arasında bulunan Erzurum’un bu potansiyelini değerlendirmesinin kalkınma konusunda büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Hayvancılık ve tarımdan çiftçi ve besicinin para kazanmasının buna bağlı yatırımlar ve dolayısıyla kenti kalkındıracağını ifade eden Demir, soğuk süt zinciri projesinin mutlaka başarılı olması gerektiğini söyledi. Soğuk süt zinciri projesinin başarılı olmasının üretici, kent ekonomisine katkı sağlayacağına işaret eden Demir, hayvancılığın et ve süt demek olduğunu da kaydederek, öncelikli olarak bu konulara odaklanılması gerektiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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