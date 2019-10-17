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'Dansözlü gece' için TMSF'den açıklama yapıldı "

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve büyük tepki toplayan 'dansözlü' organizayon için TMSF'den açıklama yapıldı. TMSF, geceyi Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin düzenlediğini duyurdu.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:40
'Dansözlü gece' için TMSF'den açıklama yapıldı "

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) da dahil olduğu ve Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci günü olan 10 Ekim tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen organizasyonda dansöz oynatılmış ve görüntüler büyük tepki çekmişti. TMSF Başkanlığı görüntüler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, etkinliğin TMSF tarafından değil Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) tarafından yapıldığı belirtildi.

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde sosyal medyada Kurumumuzun adı kullanılarak servis edilen bir takım görüntülerle ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) Yıllık Genel Kurul toplantıları her yıl farklı bir üye ülkede IADI'nın organizasyonunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu etkinlik 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 84 ülkeden, 102 farklı kurumdan 220'nin üzerinde yabancı katılımcı iştirak etmiştir.

IADI tarafından gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin finansmanı IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanmakta, programın içeriği yine IADI tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla, bütün IADI toplantılarında olduğu gibi ülkemizde gerçekleşen toplantılardaki programın içeriği de tamamen IADI yönetiminin talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmiştir.

"TMSF üst yönetimi mekanı terketti"

Bu kapsamda, söz konusu görüntülerin konu edildiği 10 Ekim 2019 günü IADI Başkanı'nın da iştirak ettiği yemekli davet, ücreti tamamen IADI ve katılımcı yabancı ülkeler tarafından ödenen, Kurumumuzun da IADI'nın davetlisi olarak iştirak ettiği bir organizasyondur. Söz konusu organizasyon öncesinde ülkemizin farklı yörelerine ait folklor gösterisinin yer alacağı bilgisi tarafımızla da paylaşılmıştır. Ancak, sosyal medyada da yer alan ve Kurumumuzca da tasvip edilmesi mümkün olmayan dans gösterisiyle karşı karşıya kalınmıştır. Anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici bu durum karşısında davete katılan TMSF heyetince gerekli tepki anında ortaya konulmuş, davetin yapıldığı mekan tüm TMSF üst yönetimi tarafından derhal terkedilmiştir. TMSF heyetinin tavrı karşısında dans gösterisinin kalan kısmı da organizasyon yetkilileri tarafından tamamlanmadan sonlandırılmıştır.

"Üzüntüyle karşılanmıştır"

Bugüne kadar alanıyla ilgili olarak yaptığı başarılı çalışmalarıyla gündeme gelen ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden Kurumumuzun iradesi dışında gelişen bir konudan dolayı kamuoyunun gündemini meşgul etmesi tarafımızca da üzüntüyle karşılanmıştır. Bundan sonra da Kurumumuz milletimizin menfaati doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:40
  1. İstanbul
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  3. TMSF
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Çırağan Sarayı

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul22 dk önce
    Bu ........lik, Haçlı tertip komitesince ortaya konan bu edepsizlik, proğramın seyrinde neler var diye daha önceden incelenip engellenemez miydi?
  • LeventbayLeventbay27 dk önce
    Kim yarafından yapılırda yapıldın şimdi zamanımı dansözlü içkili eglence . Katılanlarda organizesyonu yapanlarda düşüncesiz

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