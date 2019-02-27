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Dansözlere para takan kocasını bıçaklayan kadın tahliye edildi

Bolu’da, içkili bir restoranda dansözlere para taktığını gördüğü kocasını meyve bıçağıyla bıçaklayarak yaralayan Rukiye Cenikli , tahliye edildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:44
Dansözlere para takan kocasını bıçaklayan kadın tahliye edildi

Bolu’da, içkili bir restoranda dansözlere para taktığını gördüğü kocasını meyve bıçağıyla bıçaklayarak yaralayan Rukiye Cenikli , tahliye edildi. Mahkemede ifade veren koca Fuat Cenikli, “Amacım eşimi kıskandırmaktı ve başardım da” dedi.


Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Rukiye Cenikli (35) isimli kadın, eşinin içkili bir restoranda kocası Fuat Cenikli’nin dansözlere para dağıttığını öğrenmesi üzerine restorana gitti. Eşinin alkol aldığını ve dansözlere para verdiğini gören Rukiye Cenikli ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenikli çifti restorandan ayrıldı. Restoran dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Rukiye Cenikli restoranda bulunan bir masanın üzerinden aldığı meyve bıçağıyla eşini karnından yaraladı.


Kanlar içerisinde yerde kalan Cenikli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşi Rukiye Cenikli ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kastan adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Rukiye Cenikli, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tedavisinin ardından taburcu olan Fuat Cenikli ve yakınları da katıldı.



"Gözlerimin önünde dansözlerin göğüslerine para taktı”


Eşinin, gözlerine bakarak dansözlerle eğlendiğini ve onlara para taktığını söyleyen belirten Rukiye Cenikli, “Olay günü Canan isimli bir arkadaşım, boşanma aşamasında olan kocamın Abant yolu üzerinde bir içkili mekanda içki içtiğini, dansözlerin göğüslerine para taktığını ve onlarla müzik eşliğinde oynadığını bana bildirince ben de hemen o mekana gittim. Canan arkadaşımın masasına oturup ben de alkol almaya başladım. Kocam benim gözümün önünde dansözlerin göğüslerine, gözlerime baka baka para takıp onlarla oyun oynamaya başladı. Tek amacım ona suçüstü yapmaktı. Hatta bunlarla yetinmeyip, dansözlere şampanyalar patlatıyordu. Çocuklarımın ve benim rızkımızı onlarla paylaşıyordu. Sonra yanıma gelip bana küfürler etti. Mekanda ağız kavgası yaptıktan sonra birlikte dışarıya çıktık. Dışarı çıkarken masadan bıçak aldım. Tartışmamız dışarıda da devam etti. O anda gözüm döndü. Kendimi kaybettim ve rastgele elimdeki karnına doğru savurdum. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Öldürecek olsam, her gece sarhoş gelip sızan bu kişiyi, evde bulunan iki adet silahla öldürürdüm” dedi.



“Amacım karımı kıskandırmaktı, başardım da”


Eşi tarafından bıçaklanan Fuat Cenikli ise olaydan sonra boşandığı eski eşinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Benim amacım o gece eşimi kıskandırmaktı. Gözlerinin içine baka baka dansözlerin göğüslerine para takıp, şampanyalar patlattım. Beni öldürme amacının olduğunu sanmıyorum. Ben onu kıskandırmak istedim ve başardım da. Fakat karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum. Yaklaşık 4 aydır cezaevinde. Ben ve çocuklarımın ona çok ihtiyacı var. Şayet tahliye edilirse söz veriyorum içkiyi bırakıp, kendisiyle yeniden evleneceğim. Karımı deliler gibi çok seviyorum. Onun cezaevinde, benim ise serbest olmam bana çok dokunuyor. Alkol düşkünlüğüm var ama bunu sadece kafa dağıtmak için yapıyordum. Karım beni öldürmek isteseydi, evde sızıp kaldığımda boğamızı kesebilirdi. Bunu yapmadı” şeklinde konuştu.


İfadelerin ardından mahkeme heyeti, Rukiye Cenikli’nin öldürme kastının bulunmadığına kanaat getirerek tahliyesine karar verdi.



İlk eşini de bıçaklamış


Rukiye Cenikli’nin, 10 yıl önce evlendiği 1 çocuğunun babası eski eşini de bıçakla yaralamaktan ve Fuat Cenikli’yi de daha önce dövmesi nedeniyle toplam 1 yıl 6 ay ceza aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:44
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