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"Dansçı kuşların" Palandöken'deki doyumsuz güzelliği

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'de binlerce kargadan oluşan kuş sürüsünün gün batımı ve sis arasında birbirleriyle uyumlu hareketi güzel görüntülere sahne oldu

21 Aralık 2018 Cuma 20:17
"Dansçı kuşların" Palandöken'deki doyumsuz güzelliği

ERZURUM (AA) - Erzurum'da binlerce kargadan oluşan kuş sürüsünün gün batımı ve sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareketi güzel görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından kent merkezinde sis etkili oldu.

Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde sürücüler, trafikte ilerlerken sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kış mevsimiyle grup halinde semalarda sıkça görülen kargalardan oluşan sürü Palandöken Dağı eteklerinde uçtu.

Kenti kaplayan sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareket eden kuşların gün batımı kızıllığında oluşturduğu görüntü izleyenleri büyüledi.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene kuşların dansının da eklenmesi Palandöken'i farklı güzelliğe bürüdü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:17
  1. Doyumsuz güzellik
  2. Erzurum
  3. karga
  4. kuş sürüsü
  5. Palandöken Dağı

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