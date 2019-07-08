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Dans grubu ve halk oyunları ekiplerinden Başkan Akkaya’ya ziyaret

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
Dans grubu ve halk oyunları ekiplerinden Başkan Akkaya’ya ziyaret

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında gösteriler yapan çeşitli ülkelerin dans grubu ve halk oyunları ekipleri, Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.


Akşehir ilçesinde 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında çeşitli gösteriler yapan Sırbistan, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Belarus, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Border Bornova Halk Oyunları GSK. Gençler Grubu, Border Bornova Halk Oyunları GSK. Yıldızlar Grubu, Gaziantep Delde Delyanlılar GSK. Mamak Belediyesi AFEM GSK. Soner Satı Sanat Akademisi ekipleri Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti. Ziyarette Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü İbrahim Öncel’de hazır bulundu.


Nasreddin Hoca Şenliği’ne katıldıkları için tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Akkaya, bu yıl yedisi yabancı ülkeden, 5 adette ülkemizden halk oyunları ve dans gruplarını ağırladıklarını belirterek, Uluslararası boyutta bir şenlik yapmak için çaba gösterdiklerine değindi. Bu tür kültürel etkinliklerin ülkeler arasında dostluk ve samimi ilişkileri artırdığının altını çizen Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca ve Akşehir hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.


Dans grubu ve halk oyunu ekipleri de Akşehir’de bulunmaktan ve burada gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Akkaya’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Dans grubu ve halk oyunu ekipleri, Başkan Akkaya’ya çeşitli hediyeler sunarken, Başkan Akkaya’da ekiplere şenliğe katkılarından ötürü birer plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret sonunda tüm ekipler ve Başkan Akkaya belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
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