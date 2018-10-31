0553 313 94 23
impression

Dans ederken yakalanan sürücüden ilginç sözler: Kimseye tavsiye etmiyorum

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, seyir halindeki otomobilde kapısını açarak dans eden sürücü yakalandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
Dans ederken yakalanan sürücüden ilginç sözler: Kimseye tavsiye etmiyorum

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açarak dans eden sürücü yakalandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücünün yakalanması için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, görüntüdeki kişinin İslam S. olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi.

'Kimseye tavsiye etmiyorum'

İslam S. gazetecilerin sorusu üzerine, yaptığından pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuz bir hareket olduğunu sonradan anladım. Kimsenin olmadığı yerlerde bu şekilde kullanıyordum. Örnek bir davranış değil, pişmanım. Kimseye tavsiye etmiyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira para cezası uygulandığı, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulup hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sürücünün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
  1. Adana
  2. Turgut Özal Bulvarı
  3. Çukurova
  4. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Bakan Varank müjdeyi verdi!
    3. Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert..
    4. Mutlu olmak elinizde...
    5. Rusya'dan S-400 açıklaması!
    6. Karadeniz'de yolu gözleniyordu! Ağlara..
    7. Romatoid Artrit nedir?
    8. İran ABD'ye meydan okudu!
    9. FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
    10. Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük..
    11. Elleriniz şişiyorsa...
    12. Mezarlıkta büyük şok! 'Aklımız..
    13. Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım
    14. Yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34..
    15. Bel çevresindeki yağlanmaya dikkat!
    16. Bu araçla şehir şehir geziyordu.....
    17. Mide bulandıran haber! Kırmızı ışıkta..
    18. 2 yaşındaki bebeğin ölümünden..
    19. Ayazın kuru öksürüğü adamı canından..
    20. Karamollaoğlu'ndan İstanbul Havalimanı..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur