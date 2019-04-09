Dans eden ayı görenleri gülümsetti Çin’de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayı, gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada viral oldu.

Çin’de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayı, gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada viral oldu.

Çin’in Tientsin kentindeki bir hayvanat bahçesindeki Tibet ayısının kendi kendine dans etmesi, hayvanat bahçesindekiler tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan Tibet ayısı, internet kullanıcılarının gönlünü kazandı. Kısa sürede altına farklı müzikler konarak paylaşılan video, paylaşım sitelerinde on binlerce tık aldı.

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