Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı. Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi. Peki, Daniyar İsmayilov kimdir?

Daniyar İsmayilov kimdir? Daniyar İsmayilov nereli?

Daniyar İsmayilov, 1992 yılında Türkmenistan'da dünyaya geldi. İsmayilov 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkmenistan'ı temsil etti. 69 kg mücadelesinde 310 kg toplam kaldırışla 13. oldu. Türk vatandaşı olan sporcu, Türkiye adına yarıştığı 2015 ve 2016 Avrupa şampiyonalarında altın madalyanın sahibi oldu. İsmayilov 2015 Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı. Sporcu 2016 Yaz Olimpiyatları'nda bu kez Türkiye kadrosundaydı. 69 kg mücadelesini 351 kg toplamla tamamlayan İsmayilov, gümüş madalyanın sahibi oldu; bu aynı zamanda Türkiye'nin Rio'da kazandığı ilk madalyaydı.