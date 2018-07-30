0553 313 94 23

Danıştay'dan Karatay'a şok

Danıştay, “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezasını onandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:39
Danıştay'dan Karatay'a şok

Üç yıl önceki bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ocak 2015’te Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma” cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Karatay karara itiraz etti ama sonuç alamadı. Bunun üzerine kararının iptali istemiyle Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Ancak mahkeme disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip, “Disiplin cezası yerindedir” dedi.

DANIŞTAY CEZAYI ONADI

Karatay’ın avukatı bu kez de yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurdu. Ancak buradan da istediği sonuç çıkmadı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürdü. Ancak Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. Son olarak Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:39
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. canan karatay
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlginç detay ortaya çıktı! Papaz Brunson'un karısı meğer...
    1. İlginç detay ortaya çıktı! Papaz..
    2. Hastanelerde yeni dönem! Artık..
    3. İhraç edilmişlerdi, operasyon başladı
    4. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan..
    5. Cezaevindeki Şerif hastaneye kaldırıldı
    6. Katar'dan 2022 Dünya Kupası açıklaması
    7. Sakarya'da telefonların ışıklarıyla..
    8. Amerika basınından T-80 itirafı!
    9. ABD'nin California eyaletinde..
    10. Türkiye'den dev adım! En 20 ülkeyle..
    11. Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik..
    12. İki yıldız imza için Trabzon'da!
    13. Kanada'dan Filistin'e 50 milyon..
    14. CHP’de kurultay için önemli gün
    15. Rusya ile sıkı pazarlık konusuydu!..
    16. Dame N'Doye'ydan gol şov!
    17. Şanlıurfa'da polisten kaçarken..
    18. Hükümetten 150 milyar dolarlık dev adım!
    19. Danıştay'dan Karatay'a şok
    20. Aydın'da park halindeki tur otobüsüne..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Ali Koç Janssen'i alamazsa İslam'a yönelecek!
    Ali Koç Janssen'i alamazsa İslam'a yönelecek!