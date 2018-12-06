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Danıştay'dan TSK'da başörtüsü kararı! Reddetti

Danıştay 2. Dairesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini 1'e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti. İptal istemine ilişkin karaı ise önümüzdeki günlerde verilecek.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:05
Danıştay'dan TSK'da başörtüsü kararı! Reddetti

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini 1'e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti. Daire, iptal istemine ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde verecek.

HKP, başörtüsü kararın iptal edilmesini istedi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) başörtüsü serbestliğine karşı Danıştayda idari dava açmıştı. HKP'nin avukatları, açtıkları davada, TSK'daki başörtüsü serbestisinin, Anayasadaki laiklik ilkesine, Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarına aykırı olduğunu ifade etmişti. Avukatlar, serbestlik düzenlemesinin orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına doğru götüreceğini ileri sürerek, düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesini istemişti.

Danıştay savcısı: laikliğe aykırı

Danıştay savcısı, TSK'da başörtüsü serbestliğinin anayasada yer alan laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yürütmenin durdurulması reddedildi

Müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması istemi 1'e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi. Kararda, "Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy çokluğu ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Milli savunma bakanlığı'nın kıyafet yönetmeliği

Milli Savunma Bakanlığınca Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe imza atılmıştı. Düzenlemeyle TSK'da kadın personellerin başörtü takabilmelerine imkan tanındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nin "Genel Hükümleri" bölümüne şu madde eklenmişti:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:05
  1. TSK
  2. başörtüsü
  3. danıştay

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 18 dk önce
    O bir üye tarafsızlığını yitirmiştir en kısa sürede EMEKLİ edilerek yerine özgürlükçü bir üye tayin edilsin.
  • şenay doğan şenay doğan 39 dk önce
    keşke allahın kadını olmanın iki cihanda da tahsilden çok daha şerefli olduğunu görebilseydik inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha
  • yusuf toygunyusuf toygun40 dk önce
    ... kimse kendinikandırmasın. bu iş anayasa o kanunu koymakla olur. savsözle (sloganla) değil.
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