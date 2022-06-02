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Biyografi Danıştay üyesi Nurten Çolakoğlu kimdir? Nurten Çolakoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Danıştay üyesi Nurten Çolakoğlu kimdir? Nurten Çolakoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu HSK tarafından Danıştay yeliğine seçildi. Danıştay üyesi olan Nurten Çolakoğlu kimdir? Nurten Çolakoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-06-02 08:33:00 - 2022-06-02 08:33:56
Danıştay üyesi Nurten Çolakoğlu kimdir? Nurten Çolakoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu?

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu da HSK tarafından Danıştay yeliğine seçildi.

Danıştay Üyesi seçilen ve aslen Sungurlulu olan Nurten Çolakoğlu’nun TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak’ın baldızı olduğu öğrenildi.

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