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Danıştay üyelikleri seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan tarafından Danıştay üyeliklerine Madan, Altuğ, Civelek ve Kaycıoğlu'nun seçilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Temmuz 2018 Salı 08:32
Danıştay üyelikleri seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Erdoğan tarafından Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:32
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