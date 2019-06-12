0553 313 94 23

Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Danıştay eski üyesi Mahmut Ersert, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Mahmut Ersert, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ersert'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ersert ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen sanık Ersert, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Ersert, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti. Ersert, Danıştay üyeliğine örgüt üyeleri tarafından seçilmediğini savundu.

Ersert ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

Daha sonra alınan karar mahkeme heyeti başkanı Dağ tarafından açıklandı.

Mahmut Ersert'e, FETÖ'ye üye olmak suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Ersert hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
  1. Eski Danıştay üyesi Mahmut Ersert
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ davası
  4. FETÖ'nün Danıştay yapılanması
  5. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emet’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    1. Emet’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    2. Bu kez ismini zikretmedi! Kemal..
    3. Kdz Ereğli düşman işgalinden..
    4. Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin..
    5. Ünal, “Kolay bir süreç olmayacak ama..
    6. Pendik’te yaya alt geçidinde su baskını
    7. Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını..
    8. Askeralma Kanunu Teklifi Genel Kurulda
    9. GÜNCELLEME - Van'da 4 terörist etkisiz..
    10. "Hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne..
    11. Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya..
    12. Düzce Üniversitesi taban puanları 2019
    13. Faiz insanları kolay para kazanmaya..
    14. Vatandaşların ihbarı, saldırı..
    15. ABD'den flaş Hong Kong açıklaması!..
    16. Tokat’ta ihracatlık kiraz hasadı..
    17. Altın alırken dijital fiyat panosuna..
    18. Erbaa’da sağanak yağış
    19. Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
    20. Yolcu treni hafif ticari aracı biçti!..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!