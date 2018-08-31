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Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım cezaevine gönderildi

Danıştay davasının sanıklarından, 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından enselendi.

31 Ağustos 2018 Cuma 18:11
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım cezaevine gönderildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

'KAÇMADIM, TÜRKİYE'DEYİM'

Osman Yıldırım, sorgusunun ardından güvenlik önlemleri alınarak, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Yıldırım, jandarmadan adliyeye getirilirken, gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçıyordunuz?" sorusu üzerine, "Kaçmadım, Türkiye'deyim" dedi.

39 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 18:11
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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