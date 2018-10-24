Danıştay Başkanı'ndan tepki çeken “ant” kararına ilişkin açıklama

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör , Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda, Öğrenci Andı ile ilgili karara hükümet cephesinden gelen eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güngör’ün açıklamaları şu şekilde:

“Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır.”

“Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur.”

“Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız.”

“Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

“Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır.”