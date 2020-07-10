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Danıştay Ayasofya kararını duyurdu

Danıştay, 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Verilen karar sonrası Ayasofya camiye dönüştürülecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:04:00 - 2020-07-10 16:25:30
Danıştay Ayasofya kararını duyurdu

Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. Danıştay bu kararı bozarak Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan kararı açıkladı.

1500 yıllık mabedin 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulması bekleniyor.

Karar belli oldu

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Danıştayın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.

 

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