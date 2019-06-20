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Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak

20 Haziran 2019 Perşembe 08:11
Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak

ANKARA (AA) - Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere 2018 KPSS (B) Grubu puanı ile kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 19 hizmetli, 2 sağlık teknisyen yardımcısı 3 aşçı, 2 garson ve 2 bulaşıkçı alınacak.

Personel alımı için başvurular 25 Haziran 2019 Salı günü saat 09.00'da başlayacak 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Ayrıca başvurular mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi "www.danistay.gov.tr"den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak "Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı No: 149 Çankaya/Ankara" adresine başvurabilecek.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Öte yandan ilanda, adaylarda aranan şartlar da yer alıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:11
  1. Danıştay Başkanlığı
  2. personel alımı
  3. Resmi Gazete
  4. sözleşmeli personel

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