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Danişment Gazi ve kahramanları anılacak

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Perşembe Yaylası’nda bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi ve Komutanı Emir Kümbet ile 6 bin şehit anılacak.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:55
Danişment Gazi ve kahramanları anılacak

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Perşembe Yaylası’nda bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi ve Komutanı Emir Kümbet ile 6 bin şehit anılacak.


Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası’nda 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak anma etkinliklerine, Ordu’nun 19 ilçesi ve çevre illerden binlerce gencin katılması bekleniyor. Program, bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nın Danişmentli Beyliği Şehitliği’nin olduğu yerde yapılacak.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Proje Ofisi’nin çalışmaları ile Ordu’ya gençler için yeni projeler kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Proje Ofisimizin hazırlayıp sunduğu bir proje daha Gençlik Ve Spor Bakanlığımız tarafından kabul edildi. Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda Danişment Gazi ve Komutanı Emir Kümbet ile 6 bin şehidi anma programımız onayladı. Bu yıl Danişment Gazi ve Komutanı Emir Kümbet ile 6 bin şehit için anma programının üçüncüsünü düzenleyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:55
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