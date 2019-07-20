Danışmanlık şirketleri ve küresel casusluk

Süleyman Alp

Dünyada küresel anlamda çalışan birçok danışmanlık firması var. Bunların çoğu; ülkelere, bakanlıklara ve büyük holdinglere danışmanlık hizmeti vererek büyümelerini ve eksikliklerini görmelerini sağlamak üzere, incelemeler yaparak raporlar hazırlama amaçlı firmalar. Ancak hükümetler şunu çok iyi bilmeliler ki; uluslararası danışmanlık şirketleri, bağlı oldukları holdinglere çalışırlar, onları tutan ve kiralayan şirketlere asla çalışmazlar. Profesyonel tavırları, plaza dilleri, kullandıkları argümanlar size “bunlar çok profesyonel” dedirtecek cinsten olabilir. Ancak bunlar gerçekten çok profesyonel! Hangi konuda biliyor musunuz, dünyayı şirketlerine kanalize etme, ülkeleri güçsüzleştirme, onların sinir merkezlerine danışmanlık adı altında sirayet ederek, bütün dataları alıp kendi gruplarına aktarma konusunda oldukça ustalar. Yani teknoloji ve bilgi casusluğu ile ülkeler zayıflatılıyor ve bütün sır bilgileri, danışmanlık adı altında alınıyor.

Bu danışmanlık şirketlerinin birçoğunun kendi bankaları veya sermayedarları mevcut ve bankaları tarafından ülkelere borç-kredi veriliyor. Sözde yatırımcılar yönlendiriliyor ve bunların karşılığında da “Bizim danışmanlık firmamız ülkenizde çalışsın, eksiklerinizi görüp hep birlikte çözelim, daha güçlü bir ekonominiz olsun” diye size dostane yanaşıyorlar. Ancak, sonuçta ülkeler bir şekilde bu holdinglere muhtaç hale geliyorlar.

Danışmanlık şirketi veya bağımsız denetim kuruluşu adı altında çalışan; McKinsey, Ernst&Young, Amerika’da Mortgage krizinin sorumlularından görülen ve yolsuzlukları nedeniyle çok büyük para cezalarına çarptırılan Morgan Stanley ve JP Morgan, Harvard Business, Goldman Sachs ve bunun gibi onlarca yabancı danışmanlık şirketi mevcut. Bunlardan en popüler olanı ise sanırım geçen aylarda konuştuğumuz McKinsey danışmanlık firmasıydı. Rockefeller grubuna bağlı olarak çalışan bu firma maalesef zaman zaman ülkemizde ciddi kurumlarda görevlendirilmiş ve yetkilendirilmişti. En son yaşananlar da malum. Sonuçta Cumhurbaşkanımızın feraseti ağır basmış ve bu danışmanlık firmasının işini iptal etmişti. Bununla ilgili sözleşme iptalinden önce, çok detaylı bir yazı yazmıştım, onun için bu konuyu hızlı geçiyorum.

Ancak McKinsey’den sonra biraz da EYGlobal firması hakkında konuşmak gerek. Geçtiğimiz yıllarda, Türk Telekom’un satışını organize eden ve değer tespitini yapma yetkisi Rotschild-Ernst&Young konsorsiyumuna verilmiş ve JP Morgan ise ihaleyi alamamıştı.

İngiliz Rotschild ki bunlar zamanında, Osmanlı’ya ve aynı anda İngiltere hükümetine de musallat olmuştu. Osmanlı’dan Filistin topraklarını satmasını isteyen Theodor Herzl’in arkasında yine Rotschild vardı. Daha sonraları ise bizzat kendileri de defalarca bu isteklerini yenilemişlerdi. İngiltere hükümetine borç vererek onların ekonomisini ele geçiren bu aile hükümetin borçlarının bir kısmına karşılık olarak Filistin’e girmesini ve orayı kendilerine vermesini istemişti. İşte bu nedenle İngiltere koşa koşa Filistin’e girmiş ve orayı Osmanlı’dan kopararak önce kendi himayesine almış, sonra da Yahudileri yerleştirmişti. Bu Yahudiler de zamanla örgütlenerek bölgede bulunan Araplara baskı yapmış, arsalarını satmayanlar kimi zaman öldürülerek veya kimi zaman da değerinden yüksek paralar ödenerek Filistin toprakları alınmıştı. Sonraları da bütün dünyanın başına bela olacak İsrail devleti kuruldu ve çirkin İsrail Siyonizmi ile dünyayı kasıp kavurmaya başladı.

Tıpkı, bizim şimdilerde Doğu’da, Güneydoğu’da ve özellikle Akdeniz’de büyük hacimli arsaları, Yahudilere veya Türkiye’deki paydaşlarına “yabancı yatırımcı gelmiş” diye sevine sevine yüksek paralarla satmamız gibi.

Şimdi aynı, Rotschild kabuk değiştirerek farklı yöntemlerle tekrar ülkemizde. Geçtiğimiz günlerde, Ernst&Young firması Milli Piyango’nun danışmanlık ve satışı işini üstlendi. Aynı firma, Türk Telekom’un satışında sanki çok başarılı olmuş ve ülkeye çok kâr ettirmişler gibi şimdi de Milli Piyango’nun danışmanlık ve satış işlemlerini de bu firmaya verdik.

Anlamıyorum. Arkadaş, bizim ülkemizde yerli firma mı yok, danışmanlık şirketi mi kalmadı, bu işi başaracak adamlarımız mı yok?

Dünyayı darmadağın eden Rotschild veya onun Türkçe isimlerle kurulmuş yerli paydaşları, size çok mu kâr ettirecek zannediyorsunuz?