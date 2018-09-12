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Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya Merkez Bankası eleştirisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekonomi Danışmanı Sergey Glazyev, Rus rublesinin son dönemde dolar ve avroya karşı yaşadığı değer kaybını etkileyen ana unsurun, Rusya Merkez Bankası'nın rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesi olduğunu söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya Merkez Bankası eleştirisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekonomi Danışmanı Sergey Glazyev, Rus rublesindeki zayıflık nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nı eleştirerek, “Değer kaybını etkileyen ana unsur, Merkez Bankası'nın, rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesidir.” dedi.

"RUBLENİN DEĞERİYLE OYNARAK MUAZZAM KAR SAĞLIYORLAR"

Glazyev, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında, Rus rublesinin son dönemde dolar ve avroya karşı yaşadığı değer kaybına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Merkez Bankası’nın parasal tabandan daha fazla döviz rezervine sahip olmasını eleştiren Glazyev, “Böylelikle mali spekülatörlere rublenin değeriyle oynayarak muazzam karlar sağlamasına olanak sağlıyorlar.” diye konuştu.

Rubleye yönelik spekülasyonlar nedeniyle Rusya’nın makroekonomik yapısının da zarar gördüğünü savunan Glazyev, “Dolayısıyla değer kaybını etkileyen ana unsur, Merkez Bankası'nın, rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Eğer Merkez Bankası asli görevlerini yapsaydı ruble 2014’ten bu yana istikrarlı olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

"MANİPÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Rus para biriminin tekrar değerlenmesi için daha sıkı mali kontroller gerektiğini anlatan Glazyev, “Döviz ve mali piyasalardaki kontrolü arttırarak, piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesi gerekiyor. Gerekli müdahaleleri ve gerekli ölçeklerde yaparak, rublenin temel ekonomik unsurlarla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak kesinlikle zor değil.” diye konuştu.

ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımlarına yönelik endişeler nedeniyle Rus rublesi haftaya düşüşle başlamış, 16 Mart 2016’dan beri ilk defa 70 seviyesinin üzerine gerilemişti.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Ekonomi Danışmanı Sergey Glazyev
  3. Rusya Merkez Bankası
  4. Doğu Ekonomi Forumu
  5. ABD
  6. Rusya

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