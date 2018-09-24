0553 313 94 23

Danışmanı Guveyil, Kaddafi’nin vasiyetini açıkladı!

Danışmanı Guveyil, Kaddafi'nin vasiyetini ve neden başkent Trablus'ta kalmayıp Sirte kentine gittiğini anlattı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:43
Danışmanı Guveyil, Kaddafi’nin vasiyetini açıkladı!

Libya'nın linç edilerek öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin danışmanı İbrahim el Guveyil, Spuntik'e verdiği mülakatta, başkent Trablus'taki çatışmalar zamanında Kaddafi'nin yanında olduğunu anlattı. El Guveyil, Kaddafi'nin Sirte kentine gitme nedeninin, başkenti yıkımdan kurtarmak olduğunu vurguladı.

El Guveyil'in aktardığına göre Kaddafi'ye silahlı grup ve uçakların Trablus'a saldıracağı bilgisi verildi. Kaddafi de devlet kurumlarını ve başkentteki insanların hayatını kurtarmak istediği için Sirte'ye gitme karar aldı.

El Guveyil, Kaddafi Sirte'deyken kendisiyle yaptığı son telefon görüşmesini de anlattı. El Guveyil, Kaddafi'nin yanına gitmek için izin istedi ama Kaddafi, El Guveyil'in Trablus'ta kalıp çalışmaya devam etmesini söyledi. Kaddafi 'şehit olacağından' emindi, bu yüzden İtalya işgaline direnişin sembolü Ömer Muhtar'ın meşhur ifadesini alıntıladı ve 'şehadet istediğini' belirtti: "Biz teslim olmayız, ya kazanırız ya ölürüz.'' 

Kaddafi ayrıca El Guveyil'den, kendi ölümünden sonra teslim olmamasını ve Arap ulusal fikrini ve birliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürmesini istedi.

''Kaddafi son günlerinde işleri yürütmüyordu, zira bütün kararlar, Halk Kongresi, Başbakan ve İhtiyarlar Heyeti Başkanı'nın elindeydi'' diyen El Guveyil, Kaddafi'nin talimatlarının 'sadece vatandaşlara ateş açmadan durumu kontrol altına almaya' yönelik olduğunun altını çizdi.

El Guveyil, Libya'da o dönem altın ve paraların tutulduğu Merkez Bankası'nın da silahlı gruplar, milisler ve bazı yetkililer tarafından talan edildiğini söyledi.

Kaddafi, 20 Ekim 2011'deki olaylarda Sirte kentinde silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:43
  1. kaddafi
  2. trablus
  3. sirte
  4. İbrahim el Guveyil
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    50 lira için 500 milyon TL'lik zarar veriyorlar!
    1. 50 lira için 500 milyon TL'lik zarar..
    2. Deist kime denir?
    3. Alkol resmen şiddetten beter!..
    4. Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli..
    5. İki kardeşe çarparak öldüren TIR..
    6. Gökçek döneminde dikilen dinozorlar..
    7. Türkiye'den Akdeniz'de dev petrol..
    8. Yunanlardan insanlık dışı davranış…..
    9. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    10. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim..
    11. Artık bunu yapan yandı! Yeni dönem..
    12. Bu balığın tanesi 125 liraya satılıyor
    13. İsmet İnönü'nün törenine kimse katılmadı
    14. Teksas'ta cezaevine muz diye..
    15. Danışmanı Guveyil, Kaddafi’nin..
    16. Cevahir Sönmez hangi takımda oynuyordu?
    17. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    18. Derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız..
    19. Alaattin Çakıcı cezaevinden Erdoğan’a..
    20. Emekli Büyükelçi Kaya Toperi vefat etti
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...