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"Danimarka'nın kararlılığından memnunuz"

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek: - "Molotofkokteylli saldırının faillerinin, Danimarka emniyet güçlerince kısa sürede yakalanmasını, hemen ardından mahkeme sürecinin başlatılmasını ve dün itibariyle de mahkemenin bir karara varmasını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim"

21 Şubat 2019 Perşembe 17:10
"Danimarka'nın kararlılığından memnunuz"

KOPENHAG (AA) - Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, geçen yıl dört PKK/PYD yanlısı tarafından büyükelçilik binasına yapılan saldırının ardından Danimarka makamlarının gösterdiği kararlı çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Büyükelçi İpek, terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından geçen yıl Mart ayında Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteyli ile yapılan saldırıya ilişkin, Kopenhag Şehir Mahkemesinde görülen davada açıklanan kararı AA muhabirine değerlendirdi.

Danimarka polisinin, Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, 1 hafta içinde saldırıyı düzenleyen failleri yakalamasına vurgu yapan İpek, "Yakalanmalarının hemen ardından mahkeme sürecinin başlatılmasını ve dün itibariyle de mahkemenin bir karara varmasını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim." diye konuştu.

Olması gerekenin bu olduğunu ve terörün her türüne karşı önlem alınmasının önemli olduğunu dile getiren İpek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak her fırsatta, her platformda dostlarımıza, ortaklarımıza uluslararası alandaki bütün aktörlere söylediğimiz gibi, ülkeler arasında teröre karşı sağlam, kararlı bir iş birliği yapılması, her türlü eşgüdümün sergilenmesi ve bunun devamlı olması gerekmektedir. Konuyla ilgili istişarelerimizde bu anlayışımız, Danimarkalı muhataplarımıza da belirtilmektedir."

İpek, terörizmin insanlığa karşı en büyük tehdit olduğunu ve bu beladan kurtulmak için ülkelerin el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun alternatifinin olamayacağının altını çizdi. İpek, terörle savaşta en kararlı, en sağlam tutuma sahip ülkelerin başında gelen Türkiye'nin, bu konuda örnek bir duruş sergilediğine işaret etti.

- Savcı Klixbüll de memnun

Davada görevli Kopenhag Emniyet Müdürlüğünden kıdemli savcı Sidsel Klixbüll de "Mahkemenin, 4 sanığın birlikte hareket ederek olaya karıştığı, amaçlarının büyükelçilik binasının camlarını hedef alarak mümkün olduğunca fazla zarar vermek olduğu ve yanlarında 7 molotofkokteyli getirdikleri yönündeki iddialarımı dikkate almasından dolayı memnunum." dedi.

Saldırganlara verilen sınır dışı cezasının, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle hemen uygulanamayacağını belirten Klixbüll, "Suriye'ye gönderilememeleri halinde, sınır dışı edilene kadar Danimarka'daki geri gönderme merkezinde tutulacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kopenhag Şehir Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında, 4 sanıktan 3'ünün, birer yıl 9'ar ay, bir sanığın ise bir yıl 6 ay hapis ile cezalandırıldığı ve 4 sanığın da Danimarka'dan sınır dışı edilmelerine ve 12 yıl boyunca Danimarka'ya giriş yapamayacakları yönündeki karara, üst mahkemede itiraz ettikleri öğrenildi.

- Olay

Türkiye'nin, geçen yıl mart ayında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile huzuru sağlamasına tepki olarak eylem yapan, terör örgütü PKK/PYD yanlısı 4 Suriye kökenli saldırgan, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteyli ile saldırmıştı.

Sanıkların 26 Mart'tan bu yana tutuklu yargılandığı dava, geçen aralıkta görülmeye başlanmış, dün ise sanıklar hakkında mahkemenin verdiği karar açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:10
  1. Büyükelçilik Saldırı
  2. Danimarka
  3. Kıdemli Savcı
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  10. Savcı
  11. Sidsel Klixbüll
  12. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği
  13. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı
  14. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi
  15. Uğur Kenan İpek

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