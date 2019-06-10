0553 313 94 23

Danimarkalı çift sayesinde 20 kilo sahte altınla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Danimarkalı çifte sahte altın sattıktan sonra polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirilen 2 kuyumcu dükkanının sahibi tutuklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:07
Danimarkalı çift sayesinde 20 kilo sahte altınla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Danimarkalı çifte sahte altın sattıktan sonra polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirilen 2 kuyumcu dükkanının sahibi tutuklandı.


Geçen yıl tatil için Alanya’ya gelen Danimarkalı çift, Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı üzerindeki kuyumcudan 6 bin 450 TL karşılığında 2 adet alyans aldı. Daha sonra memleketlerine dönen çift, aldıkları alyansların rengi atınca sahte olduğu anlaşıldı. Nisan ayında tekrar tatil için Alanya’ya gelen çift söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi.



Danimarkalı çifte ikinci kez sahte altın sattı


Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L. ve P.J., 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turistler, polise şikayette bulundu. Çiftin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları teknik fiziki takip sonrası Medet T. isimli şüpheliye ait 2 ayrı kuyumcu dükkanına baskın düzenledi. Baskınlarda sahte altın olduğu belirlenen kolye, yüzük, küpe, bilezik, künye gibi 20 kilo 318 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Medet sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli 31 yaşındaki Havle Derviş 15 gündür kayıp
    1. Suriyeli 31 yaşındaki Havle Derviş 15..
    2. Borsa ilk yarıda yükseldi
    3. Başkan Akkaya, belediye personeliyle..
    4. ASMYD’den Spor Bilimleri Fakültesi’nin..
    5. Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı..
    6. Zulmün sorumlusu birlik olmayan İslam..
    7. Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken..
    8. İzmir’de denizde ceset bulundu
    9. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin..
    10. Evkur Yeni Malatyaspor’a yapmayı..
    11. Garaja giren yılan itfaiye ekipleri..
    12. Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu
    13. 300 yıllık tarihi kilise yeniden..
    14. Bilecik’te jandarmadan uyuşturucu..
    15. Geleneksel esnaf duası devam ediyor
    16. Trabzon'da 2019 CEV Avrupa Altın Lig..
    17. Uyumdan gelen şıklık babalar ve..
    18. Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram..
    19. Bakan Kasapoğlu'ndan flaş İzlanda kararı
    20. Lüks otellerden Babalar Günü’ne özel..
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."