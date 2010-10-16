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Danimarkalı Bakan’ın karikatür özrü, ülkesini karıştırdı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen'in bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için gittiği Mısır'da hakaret karikatürlerinden dolayı özür dilediği iddiası, Danimarka’yı karıştırdı

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Danimarkalı Bakan’ın karikatür özrü, ülkesini karıştırdı

Ülkenin önde gelen birçok ismi, yaptığı açıklamalarla Dışişleri Bakanı Espersen'den konuyu bir an önce açıklığa kavuşturmasını isterken; Espersen, hiç kimseden özür dilemediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lene Espersen, geçtiğimiz hafta içerisinde bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Burada çeşitli devlet yetkililerinin yanısıra Mısır'ın ünlü El-Ezher Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Burada üniversite Rektörü Ahmed El Tayyip ile bir araya gelen Espersen'in bu görüşme esnasında hakaret karikatürleri dolayısıyla özür dilediği iddia edildi. Bu iddia, ertesi gün Mısır'da İngilizce olarak yayın yapan ‘Gazette’ isimli günlük bir gazete tarafından manşete taşınınca, bir anda Danimarka'da yeni bir özür krizi yaşandı. Dışişleri Bakanı, konuyla ilgili kısa süre içerisinde bir açıklama yaparak ziyareti esnasında karikatürler dolayısıyla herhangi bir kişi ya da kurumdan özür dilemediğini ifade etti. Ancak buna rağmen iddia, Arap dünyasında birçok gazete tarafından yayınlandı. Diğer taraftan Danimarka Kahire Büyükelçiliği Bakan Espersen'in özür dilemediğini belgelemek için kendisinin El Ezher Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın tam metnini internet sayfasından yayınladı. Son iki gündür ülkede ulusal bazda yayın yapan bütün medya kuruluşlarında tartışılan iddia, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen karikatür kriziyle ilgili tartışmaların geldiği noktayı da gözler önüne serdi. Ülkede karikatürler dolayısıyla özür dilenmesi gerektiğini düşünenlerin sayısında ciddi miktarda artış olsa da, Danimarkalıların büyük bir kısmı hâlâ özür dilenmesine karşı görünüyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:54
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